Banco de España sanciona a dos accionistas de Divilo por no notificar la toma de una participación

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Banco de España ha sancionado a dos accionistas de la 'fintech' Divilo por no haberle notificado el año pasado que habían tomado una participación significativa en la empresa, según viene en el registro de sanciones del supervisor.

En concreto, Banco de España ha multado con 3.000 euros a Joan Bombardó Garriga y con 12.000 euros a la sociedad BR3 2016 SLU. Ambos dos han recibido una reducción en la cuantía de la multa del 40% por acogerse a las reducciones que contempla la ley.

La toma de la participación significativa directa en Divilo Fintech, que es una entidad de pago, tuvo lugar el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, ninguno de los dos notificó previamente a Banco de España su intención.

El mes pasado, Banco de España multó con 18.000 euros al presidente y consejero delegado de Divilo, Juan Guruceta porque la empresa durante al menos seis meses cubrió de manera insuficiente los requerimientos de recursos propios exigidos, situándose estos por debajo del 80% del mínimo establecido en función de los riesgos asumidos.

Por este mismo motivo también se multó a la propia empresa con 36.000 euros.