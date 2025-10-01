El Banco de España sube el colchón de capital anticíclico al 1%

Archivo - Sede del Banco de España el día que ha publicado su informe anual, a 13 de mayo de 2021, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha decidido este miércoles subir el colchón de capital anticíclico (CCA) hasta el 1%, cumpliendo así con los trámites que ya había iniciado el pasado mes de julio y como había anticipado el año pasado, según ha informado en un comunicado.

El CCA se situó en el 0,5% desde el 1 de octubre de 2024, aunque los efectos de esta medida no han sido vinculantes hoy. De la misma forma, el umbral de 1% que se ha activado este miércoles no será de aplicación hasta octubre de 2026.

La decisión de Banco de España se ha aprobado tras haber sido sometida a un trámite de información pública. Las alegaciones recibidas han sido valoradas antes de adoptar la resolución final.

Banco de España ha recibido hasta unas 10 alegaciones, que han sido publicadas de forma anonimizada. Todas ellas pedían no elevar el requisito alegando que los colchones ya habían subido en años anteriores, que la banca española superaba los test de estrés del sector, que la calidad de los activos ha mejorado en los últimos años o que el nuevo colchón afectaría a la competitividad de los bancos.

El Banco de España ya anticipó el año pasado su intención de incrementar de forma gradual el CCA hasta el objetivo del 1,0% en dos etapas: la activación inicial al 0,5% ya mencionada; y el aumento en el cuarto trimestre de 2025 hasta el 1,0%, siempre que los riegos sistémicos cíclicos se mantuvieran en un nivel intermedio.

A lo largo del periodo transcurrido de 2025, el análisis de estos riesgos por parte del Banco de España ha confirmado que la situación de riesgos sistémicos cíclicos se mantiene en nivel intermedio y, en consecuencia, ha acordado realizar el incremento del CCA ya anticipado.