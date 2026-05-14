Banco de España ve "deseable" que la banca acceda a Mythos, aunque no lo ve una "amenaza sistémica inmediata"

Archivo - FILED - 13 May 2024, US, San Francisco: A monitor shows the website of the company Anthropic, which is bringing its AI chatbot Claude to Europe. Photo: Andrej Sokolow/dpa - Andrej Sokolow/dpa - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha considerado que sería "deseable" que la banca europea tenga acceso al modelo de inteligencia artificial (IA) Mythos de Anthropic, aunque no considera que actualmente sea una "amenaza sistémica inmediata", según se desprende de la edición de primavera de su Informe de Estabilidad Financiera, publicado este jueves.

El director de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución del Banco de España, David Pérez Cid, ha indicado que la postura del organismo es que sería "deseable" que Anthropic diera acceso a la banca europea a este modelo.

"En una situación en la que el mundo está tan interconectado, sería razonable esperar que todos pudieran prepararse en términos de mejorar sus mecanismos de defensa", ha dicho.

En todo caso, el supervisor afirma en su informe que "conviene evitar lecturas alarmistas" sobre el potencial impacto de los ciberriesgos sobre la estabilidad financiera. "No existen evidencias de una amenaza sistémica inmediata, ya sea derivada de modelos de IA como Mythos o de los avances de la computación cuántica", ha afirmado.

Además de la IA, el supervisor ha señalado que el desarrollo de la computación cuántica plantea implicaciones "potencialmente más profundas" para la ciberseguridad, aunque es una tecnología en una fase "más temprana de desarrollo" y cuya evolución está sujeta a "más incertidumbre".

"Los sistemas criptográficos actuales basan buena parte de su seguridad en la complejidad de determinados problemas matemáticos que son muy difíciles de resolver para los ordenadores convencionales, pero que resultan sustancialmente más sencillos para la computación cuántica", ha avisado el Banco de España.

En todo caso, sí que ha puntualizado que como los avances tecnológicos "tienen a difundirse con rapidez", se abre una "ventana limitada" para la preparación frente a ciberriesgos.

Frente a estas amenazas, el Banco de España ha recetado reforzar el control de calidad en el desarrollo e implementación, junto con los proveedores tecnológicos de la banca, de nuevas soluciones de software (por ejemplo, testeo más intenso antes de despliegue operativo), limitando las vulnerabilidades a explotar.

Adicionalmente, ha considerado "deseable" invertir en aumentar la capacidad de respuesta frente a vulnerabilidades, recortando los tiempos necesarios para corregirlas y mejorando la capacidad de detectarlas.