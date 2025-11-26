Bankinter lanza un préstamo para financiar reformas que mejoren la eficiencia energéticas de los hogares

Archivo - Oficina de Bankinter. Sucursal del banco en Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha anunciado este miércoles el lanzamiento de 'Préstamo EcoReforma' para financiar reformas que mejoren la eficiencia energética de las viviendas, según ha informado en un comunicado.

Con este préstamo, cuya contratación es 'online', los clientes pueden financiar la sustitución de electrodomésticos, ventanas, aislamiento, aerotermia, calderas, paneles solares y suelo térmico.

El producto incluye, a través de la web y app del banco, un simulador de eficiencia energética que permite calcular el coste estimado de la reforma, las subvenciones disponibles, el ahorro energético y la revalorización del inmueble tras la mejora.

Para acceder a la simulación, el cliente tiene que registrar el inmueble en la plataforma, introducir los datos y hábitos de consumo del hogar y obtener a partir de ahí unos resultados personalizados, que incluyen costes, ayudas y deducciones fiscales (IBI, ICIO, IRPF), así como la etiqueta energética antes y después de la reforma.

Una vez realizada la simulación, el cliente podrá acceder a la financiación mediante el préstamo, pudiendo ajustarla a sus necesidades. La financiación está sujeta al análisis y la aprobación por parte de la entidad.

Para poner en marcha este servicio, Bankinter ha contado con la colaboración de la compañía Minsait, perteneciente al Grupo Indra.