BBVA dispara sus transferencias de riesgo a 25.000 millones en 2025, más del doble que un año antes

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ha disparado su actividad en el mercado de transferencias significativas de riesgo (SRT, por sus siglas en inglés) durante 2025, hasta superar los 25.000 millones de euros, según se desprende del Informe de Relevancia Prudencial que ha publicado esta semana el banco y ha consultado Europa Press.

En concreto, en el conjunto del año el banco acometió 12 titulizaciones, dos de ellas en formato tradicional y las otras 10 en formato de titulización sintética. Todas ellas con transferencia de riesgo.

Con esto, el banco titulizó riesgos por valor de 25.360 millones de euros, lo que supone un incremento del 165% en comparación con los 9.586 millones de euros que decidió liberar en el conjunto de 2024.

Del total de titulizaciones, el grueso tuvieron lugar a nivel mayorista, con titulizaciones de préstamos a empresas por valor de 16.457 millones de euros.

En el segmento minorista, el banco decidió liberar riesgos por valor de 8.903 millones de euros, dividendos en 3.575 millones de titulizaciones de préstamos hipotecarios y otros 5.329 millones de otras exposiciones minoristas.

El mes pasado, cuando el banco publicó sus cuentas anuales, la directora financiera del banco, Luisa Gómez Bravo, avanzó que el banco seguiría haciendo titulizaciones para liberar riesgos de cara a este año y los siguientes como herramienta de gestión del capital.

Las transferencias realizadas durante 2025 supusieron una liberación de 35 puntos de capital. A corto plazo, el mercado puede esperar un volumen de transacciones que permita liberar entre 30 y 40 puntos básicos de capital al año.

El banco también está comenzando a realizar transacciones de este tipo en sus otras dos geografías principales: México y Turquía. "Esperamos que los activos ponderados por riesgo crezcan a un menor ritmo que los préstamos", afirmó Gómez Bravo.