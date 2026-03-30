BBVA ejecuta el 27% de su recompra de 1.000 millones en la primera semana

Archivo - Oficina de BBVA en Zurich (Suiza). - BBVA - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

BBVA ejecutó en la primera semana el 27,4% del segundo tramo de su programa de recompra de acciones, que tiene un importe de 1.000 millones, que llegaría a 3.960 millones contando todos los tramos, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A principios de mes, el banco ya culminó el primer tramo, por un importe de 1.500 millones de euros. Citi se encarga de ejecutar las compras en el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado Continuo y en las plataformas de negociación Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

De esta forma, en la primera semana el banco ha recomprado 15 millones de acciones, a un precio medio de unos 18,29 euros, por lo que ha empleado unos 274,3 millones de euros.

Se estima que este primer tramo finalizará como tarde el 8 de diciembre de 2026 y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo (1.000 millones de euros) o se adquiera el número máximo de acciones fijado, que asciende a 482.353.131 títulos.

El banco aspira a comprar diariamente 2,1 millones de acciones en el Mercado Continuo; 635.150 acciones en Cboe Europe, otras 84.130 títulos en Turquoise Europe y 180.510 acciones en Aquis Exchange. Estos números son inferiores al 25% del volumen diario medio en cada centro de negociación.

BBVA continuará posteriormente con la distribución del resto del importe hasta el máximo de 3.960 millones de euros establecido.