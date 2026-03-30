Cuerpo quiere que Díaz dé a las pymes un año de plazo para adaptarse al nuevo registro horario

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quiere que la reforma del registro horario impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, incluya un plazo de adaptación para las pymes de un año y no de 20 días, como figura en el proyecto que recibió el informe desfavorable del Consejo de Estado.

Cuerpo, en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press, ha insistido en que el registro horario "es una medida necesaria para seguir avanzando de manera efectiva en la reducción de la jornada laboral", que también es un compromiso del Gobierno.

No obstante, ha subrayado que es importante la "transitoriedad" en la obligación de que el registro horario sea digital para que las pymes puedan irse adaptando "sin un coste adicional".

"Estamos hablando, en este caso, de condiciones que son esenciales para que la implementación pueda ser efectiva. Compartimos el propósito, compartimos el objetivo y vamos a seguir avanzando hacia ello y nosotros creemos que cuanto más equilibrada sea la implementación, más ayudemos a nuestras empresas y más fácil va a ser que consigamos cuanto antes que este registro horario digitalizado sea una realidad de nuestro país", ha explicado.

Para Cuerpo, "equilibrado" significa que el nuevo registro horario tenga en cuenta "las condiciones reales" del tejido productivo y, en este sentido, ha apuntado que unas de las propuestas que Economía puso sobre la mesa es que las pymes, "en vez de los 20 días que propone actualmente el texto, tengan un año" para su adaptación a la norma.

Sobre el rechazo que esta propuesta de ampliar el plazo a un año podría generar en Yolanda Díaz, Cuerpo ha subrayado que "el cómo es una discusión legítima, que no tiene que ver con el qué". "Es nuestro deber el intentar avanzar lo antes posible en este concepto del cómo, es decir, como decía anteriormente, de una forma equilibrada, para que consigamos el qué, que es que compartimos ese objetivo, lo antes posible", ha remarcado.

Fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron la semana pasada que no van a introducir ningún cambio para que el registro sea más laxo en el caso de las pequeñas empresas, ya que esto generaría una discriminación en relación a las grandes, y aseguraron que la norma ya contempla que las pymes estén acompañadas en el proceso de introducir una mejora del registro horario.

Las mismas fuentes aseguraron que no van a hacer la propuesta que el Ministerio de Economía quiere, ya que el objetivo de la norma es vigilar un cumplimiento efectivo de las 40 horas semanales y que no haya abuso de las horas extraordinarias.

Además, en referencia a los plazos de adaptación al nuevo registro, Trabajo recalcó que el texto recoge que, una vez haya entrado en vigor, se deberán establecer unas normas técnicas, para lo que se da un plazo de seis meses para que las empresas se adapten a las mismas y no sólo 20 días.