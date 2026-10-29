BBVA gana 9.066 millones de euros hasta septiembre, un 13,6% más

Archivo - Sede del BBVA en Madrid, a 3 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

BBVA cerró los nueve primeros meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 9.066 millones de euros, lo que supone un alza del 13,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves el banco al publicar sus cuentas trimestrales.

"Hemos obtenido unos resultados excelentes. Con un perfil que mejora año tras año, seguimos demostrando nuestra capacidad única para combinar crecimiento y rentabilidad", ha afirmado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç.

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y septiembre alcanzaron los 32.072 millones, un 18,2% más a tipos de cambio corrientes. De esa cifra, los ingresos por intereses (margen de intereses) se situaron en 23.243 millones, un 20,8% más, mientras que las comisiones netas fueron de 6.909 millones, un 13,8% más, y el resultado de las operaciones financieras alcanzó los 2.093 millones, un 6,7% más.

Los gastos de personal en el conjunto de los tres trimestres subieron un 17,7%, alcanzando los 6.580 millones de euros, mientras que el resto de gastos de administración fue de 4.320 millones, un 18,7% más.

Las amortizaciones impactaron negativamente en 1.268 millones en la cuenta de resultados, un 12,4% más. Asimismo, el banco registró un deterioro de los activos financieros no valorados a valor razonable de 5.444 millones, un 25,8% más. Las provisiones se redujeron un 43%, hasta 132 millones.

En el tercer trimestre estanco, el beneficio neto atribuido del grupo fue de 3.029 millones, un 14,4% más que en el mismo periodo de 2025. El margen bruto fue de 10.982 millones, un 15,7% más.

RESULTADOS DE ESPAÑA

Respecto al resultado en España, el banco redujo sus beneficios un 0,2%, hasta los 3.106 millones de euros en el conjunto del periodo de enero a septiembre.

En el periodo, los ingresos totales del banco crecieron un 2,2%, hasta 7.601 millones, con un alza del 3,4% de los ingresos por intereses netos, hasta 5.055 millones, así como un incremento del 2,3% de las comisiones, hasta 1.770 millones.

De su lado, los gastos de personal subieron un 8%, hasta los 1.418 millones, y el resto de gastos de administración alcanzó los 876 millones, un 6,9% más. El incremento, por encima del registrando en los ingresos, se debe a mayores gastos generales (sobre todo tecnología) y al impacto de las salidas voluntarias del primer trimestre de 2026.

Los préstamos a clientes en el negocio de España subieron un 4,5%, hasta 201.581 millones, mientras que los depósitos subieron un 4,3%, hasta los 262.293 millones.

Respecto al resto de geografías, los beneficios de México subieron un 16,9% a tipo de cambio corriente, hasta los 4.522 millones, con un alza del 17,1% de los ingresos, hasta 13.026 millones. En Turquía, el banco ganó 789 millones en el periodo (+21,8%), con un alza del 34,7% de los ingresos, hasta 5.085 millones.

El beneficio del conjunto de los demás países de Latinoamérica fue de 821 millones, un 42,1% más, mientras que los ingresos subieron un 26,3%, hasta los 5.065 millones.

BALANCE Y SOLVENCIA

A 30 de septiembre, el banco contaba con activos valorados en 986.191 millones de euros, lo que supone un alza del 14,7% frente a diciembre. De es cifra, los préstamos y anticipos a la clientela eran unos 527.455 millones de euros, un 14,6% más.

Del total de la cartera de crediticia, los préstamos al sector público subieron un 22,3%, hasta los 31.691 millones de euros en lo que va de año, mientras que la cartera de empresas subió un 19,9%, hasta 287.708 millones.

Dentro del segmento de particulares, los préstamos hipotecarios avanzaron un 3,7% en lo que va de año, hasta 103.280 millones, mientras que los créditos al consumo se situaron en 56.425 millones, un 8,7% más. El saldo dispuesto de tarjetas de crédito era de 32.317 millones, un 12,4% más, mientras que el resto de préstamos a particulares subió un 10,4%, hasta los 13.522 millones.

Frente al saldo 'sano', el total de créditos de dudoso recobro se situó al cierre de septiembre en 15.826 millones de euros, un 10,3% más que al cierre del año. Con este nivel, la tasa de mora mejoró en dos décimas interanualmente, hasta el 2,6%.

De otro lado, los pasivos alcanzaron los 923.623 millones de euros, un 15,8% más que al cierre de 2025. Los depósitos de la clientela subieron un 7,4%, hasta los 539.563 millones de euros.

Aparte de los depósitos, fuera de balance el banco gestionaba 198.459 millones de euros entre fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas, un 8,3% más que al cierre del año. Los fondos de pensiones subieron un 6,4%, hasta los 36.518 millones. El resto de recursos alcanzó los 8.200 millones, un 19,3% más.

La ratio de capital CET1 de BBVA se contrajo en 1,21 puntos porcentuales frente a septiembre de 2025, alcanzando el 12,21%. La ratio de capital total cayó en 1,19 puntos, hasta el 16,57%. El retorno sobre capital tangible (RoTE) subió tres décimas, hasta el 22%.