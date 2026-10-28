Dos vagones del tren Iryo siniestrado en Urda (Toledo) descarrilaron tras ser alcanzados por un tren de Renfe

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

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Urda - EUROPA PRESS
Europa Press Economía Finanzas
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 10:00
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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los primeros indicios del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles apuntan a que un AVE de Renfe podría haber alcanzado a un tren Iryo por detrás, lo que ha causado el descarrilamiento de dos vagones del tren Iryo, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes.

Tanto personal de Adif como de Renfe se han desplazado al lugar del accidente, que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía.

Renfe ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Adif ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

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