BBVA pagará el 10 de abril el dividendo de 0,60 euros a cuenta de los resultados de 2025

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de BBVA ha acordado pagar el próximo 10 de abril el dividendo complementario con cargo a los resultados de 2025 por un importe de 0,60 euros brutos, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El dividendo ya fue anunciado la semana pasada, cuando se publicaron los resultados de 2025, pero todavía no había pasado por el consejo ni se sabía la fecha definitiva.

El importe neto de impuestos será de 0,486 euros. El último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto es el 7 de abril, por lo que los títulos cotizarán 'ex dividendo' el 8 de abril.

La fecha de pago será el 10 de abril, conforme a las disposiciones vigentes aplicables a las entidades depositarias y utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de dichas entidades