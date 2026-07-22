El BCE da su visto bueno a la compra de Webster por Banco Santander

Archivo - FILED - 07 September 2022, Hessen, Frankfurt_Main: A "European Central Bank - Eurosystem" board stands in front of the ECB Tower. Photo: Andreas Arnold/dpa - Andreas Arnold/dpa - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) ha notificado a Banco Santander su visto bueno para seguir adelante con la adquisición de Webster Financial, según ha indicado el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, durante una conferencia con analistas a cuenta de los resultados trimestrales del banco.

"Ayer recibimos la autorización del BCE para continuar con la transacción. Tenemos un relación muy constructiva con todos los supervisores", ha indicado Grisi.

La operación fue aprobada a finales de mayo por los accionistas de Webster y también recibió el visto bueno de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio. Todavía queda pendiente que se pronuncie la Reserva Federal de Estados Unidos.

La previsión de Santander es que la adquisición se cierre en el segundo semestre de 2026.

El banco español informó el pasado febrero de un acuerdo para hacerse con Webster Financial por 12.200 millones de dólares (10.700 millones de euros) con el objetivo de alcanzar una rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del 18% en Estados Unidos en 2028.

La entidad bancaria presidida por Ana Botín estima un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15% y una aportación positiva al beneficio por acción del 7-8% en 2028.