Archivo - Sede del Banco Central Europeo (BCE). - Arne Dedert/dpa - Archivo

FRÁNCFORT DEL MENO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central Europeo (BCE) pondrá en marcha una nueva campaña de inspecciones 'in situ' (OSI, por sus siglas en inglés) para vigilar la exposición de las entidades financieras a la denominada 'banca en la sombra' ('shadow banking'), con especial atención a la financiación otorgada a fondos de capital riesgo ('private equity'), crédito privado ('private credit'), 'hedge funds' y 'family offices' dada la falta de control de riesgos en este segmento.

Así consta en el documento sobre las Prioridades Supervisoras para 2027-2029 publicado este jueves por la división de Supervisión Bancaria del BCE, en el que el organismo advierte de que las interconexiones entre los bancos de la zona del euro y las instituciones financieras no bancarias (NBFIs, por sus siglas en inglés) constituyen un área de "creciente preocupación" para los supervisores.

Aunque el supervisor europeo matiza que, en esta etapa, estas exposiciones solo se consideran significativas para un número reducido de entidades y que el riesgo de crédito de contraparte permanece "en gran medida contenido a nivel sectorial", alerta de que el volumen de operaciones con estas firmas "ha aumentado durante el último año y se concentra en unas pocas entidades".

Según detalla el informe, estos vínculos proceden principalmente de servicios de mercados de capitales --como operaciones de financiación de valores y derivados--, así como de canales de financiación, líneas de crédito o préstamos directos en mercados privados. En este sentido, el banco central subraya que este riesgo "se exacerba durante periodos de marcada volatilidad" y podría "contagiar al mercado financiero en general".

FALTA DE LÍMITES DE RIESGO

El endurecimiento de la vigilancia responde a las carencias detectadas por Fráncfort en análisis previos. En concreto, el BCE cita un ejercicio exploratorio sobre el riesgo de crédito de contraparte centrado en una selección de entidades, el cual reveló "una concentración de exposiciones a contrapartes por debajo del grado de inversión en 'hedge funds', 'private equity' y 'family offices'".

Si bien los niveles de colateralización para estas contrapartes eran "comparativamente elevados", el supervisor europeo hace hincapié en que dicho ejercicio también mostró que la mayoría de los bancos participantes "no contaban con marcos de pruebas de estrés específicos para las NBFIs ni con límites de riesgo establecidos".

Asimismo, un análisis adicional sobre las exposiciones a fondos de capital riesgo y de crédito destapó "debilidades en la gestión de riesgos para estos segmentos".

En paralelo, la autoridad del euro recuerda que a principios de 2026 la preocupación por el deterioro de la calidad de los activos desencadenó un repunte de las solicitudes de reembolso de vehículos semilíquidos de NBFIs, particularmente en el ámbito del crédito privado, aunque reconoce que finalmente "no se observó un deterioro generalizado" y las exposiciones directas de la banca permanecieron "contenidas".

FOCO EN LAS ENTIDADES CON MAYOR EXPOSICIÓN.

Ante este escenario, el supervisor realizará "un seguimiento específico" de los esfuerzos de los bancos para aplicar sus recomendaciones en la financiación de fondos, al tiempo que lanzará la citada campaña de inspecciones 'in situ'.

Esta ofensiva inspectora se centrará en "la financiación de fondos, los préstamos respaldados por activos y las exposiciones a la banca en la sombra, en particular aquellas vinculadas al capital de riesgo, crédito privado y a los fondos que invierten en activos tangibles".

No obstante, el BCE precisa en su documento que los esfuerzos supervisores se concentrarán en las instituciones con "exposiciones significativas a contrapartes más arriesgadas", en lugar de convertirlo en "una prioridad para todo el sistema".