Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La multa de 16,5 millones de euros que impuso el Banco de España a Banco Sabadell por incumplir la normativa de venta de productos vinculados ha sido publicada este viernes por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La sanción se conoció la semana pasada, aunque la resolución tuvo lugar en mayo de 2025. La multa está recurrida judicialmente, por lo que no es firme por esta vía.

En concreto, el supervisor financiero sancionó a Sabadell con 16,5 millones de euros por una infracción muy grave por varios incumplimientos de la Ley 5/2019, que regula los contratos de crédito inmobiliario.

La norma prohíbe, con carácter general, las prácticas de venta vinculada de préstamos, con una serie limitada de excepciones que incluye la norma.

Banco de España justificó la elevada cuantía de la sanción en la realización de estas prácticas prohibidas, así como a que el banco no cumplió su deber de actuar de manera imparcial respetando los intereses de sus clientes. El supervisor también ha afirmado que los incumplimiento son "especialmente relevantes en atención al número de operaciones afectadas y a la reiteración de la conducta".