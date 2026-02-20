CaixaBank ejecuta la mitad de su actual programa de recompra de acciones

Archivo - Sede de CaixaBank - CAIXABANK - Archivo

CaixaBank ha ejecutado el 50,94% de su programa de recompra de acciones en las trece primeras semanas desde su puesta en marcha, cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros, según ha informado este viernes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, en la decimotercera semana del programa, la entidad ha adquirido 2.586.015 títulos, a un precio medio ponderado de 10,3741 euros por acción, por un importe total de más de 26,8 millones de euros.

En conjunto, en las trece primeras semanas del programa, CaixaBank lleva adquiridas más de 24,4 millones de acciones, por un importe de 254,7 millones de euros.

CaixaBank anunció este nuevo programa de recompra --el séptimo que pone en marcha-- el pasado mes de octubre, y lo inició el martes 25 de noviembre de 2025.

El gestor del programa es Goldman Sachs, que tomará sus propias decisiones sobre el momento de realizar las compras de los títulos.

En cualquier caso, CaixaBank ha informado de que no podrá adquirir, en un solo día de negociación, más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro donde se efectúe la compra. Dicho volumen se calculará tomando como referencia los veinte días de negociación anteriores a cada operación.

El programa tendrá una duración máxima de seis meses desde su fecha de inicio.