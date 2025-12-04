CaixaBank, Sacyr y Grenergy ganan los premios de AERI por sus áreas de relación con inversores

AERI, la Asociación Española para las Relaciones con Inversores, celebra la 4ª edición de los premios Iberian Equity Awards, - AERI

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank, Sacyr y Grenergy han sido reconocidas como las empresas españolas mejor valoradas en relaciones con inversores en la cuarta edición de los premios ibéricos organizados por la Asociación Española para las Relaciones con Inversores (AERI).

En concreto, CaixaBank ha sido distinguida en la categoría de gran capitalización, Sacyr en mediana capitalización y Grenergy en pequeña capitalización dentro de la categoría principal. En el mercado portugués, los ganadores han sido Jerónimo Martins en gran capitalización y Millennium BCP en pequeña y mediana capitalización.

En esta cuarta edición se han contabilizado 89 nominaciones y se han entregado un total de 30 premios a través de seis categorías, diferenciadas por segmentos de capitalización bursátil.

La vicepresidenta de AERI, Nuria Pascual, ha felicitado a los premiados por su "contribución ejemplar al desarrollo de las Relaciones con Inversores" y ha subrayado su capacidad para "anticiparse a los retos del mercado, impulsar la transparencia y elevar el listón de excelencia profesional al que aspira todo el sector".

A su juicio, la celebración de la cuarta edición de estos premios consolida a los galardones como un "reconocimiento de referencia" en el ámbito europeo e ibérico del sector.

Por su parte, el director general de AERI, Javier Rodríguez Vega, ha destacado que la asociación ha intensificado durante el último año la organización de mesas de debate, encuentros técnicos y sesiones de 'networking' para reforzar el papel estratégico de los profesionales de relaciones con inversores en un entorno "cada vez más técnico, exigente y dinámico".

En total, han sido premiadas 18 compañías, de la que catorce han sido españolas y cuatro portuguesas. Entre las españolas, han figurado los nombres de Acciona, Acerinox, Aena, CaixaBank, Cellnex, Enagás, Endesa, Grenergy, Grifols, Iberdrola, OHLA, Sacyr, Solaria y Viscofan, mientras que las portuguesas reconocidas han sido Jerónimo Martins, Millennium BCP, Mota Engil y REN.