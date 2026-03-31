Carlyle adquiere una participación mayoritaria en MAI y valora la gestora en más de 2.440 millones

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MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La firma de capital privado Carlyle Group ha adquirido una participación mayoritaria en MAI Capital Management, valorándola en más de 2.800 millones de dólares (2.440 millones de euros), según ha informado la firma de gestión patrimonial, que espera cerrar la transacción en el segundo trimestre de 2026.

Carlyle invirtió inicialmente en MAI en 2021 a través de su inversión en Galway Holdings, que adquirió MAI ese mismo año, y se convertirá en el accionista mayoritario tras el cierre de la transacción.

De su lado, Galway Holdings, los fondos administrados por Harvest Partners y Oak Hill Capital se desvincularán de sus participaciones, mientras que los empleados de MAI mantendrán una participación minoritaria significativa.

Como accionista mayoritario, Carlyle apoyará a MAI en la expansión de sus servicios, manteniendo el liderazgo, la cultura, la independencia operativa y la continuidad que los asesores y clientes esperan de la firma.

Al iniciar esta nueva fase, MAI continuará operando de forma autónoma, manteniendo su equipo directivo y sus prioridades estratégicas sin cambios. Asimismo, los clientes de la firma podrán seguir trabajando con los mismos asesores y equipos de servicio de confianza, y los acuerdos vigentes se mantendrán, garantizando una experiencia fluida y consistente.

Si bien ya no forman parte de la estructura de propiedad, Galway Holdings y sus filiales de seguros seguirán siendo socios que prestan servicios de seguros a los clientes.

"Fortalecer nuestra alianza con Carlyle abrirá un nuevo capítulo para MAI, permitiéndonos ampliar nuestros recursos y, al mismo tiempo, mantener el compromiso de la firma de ser un referente para los clientes y los asesores fiduciarios que los atienden", declaró Rick Buoncore, presidente y consejero delegado de MAI.