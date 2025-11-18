Cecabank destaca la importancia de la gestión de riesgos, la tesorería y el reporting para la banca - JAVIERVALEIRO/CECABANK

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Expertos han destacado este martes la importancia que tienen la gestión de riesgos, el reporting y el backoffice para las entidades bancarias en un momento marcado por la inestabilidad geopolítica y la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial (IA).

Así se ha puesto de manifiesto en la XVIII edición de su Jornada de Tesorería, Riesgos y Reporting organizada por Cecabank que ha reunido a más de 150 expertos procedentes de más de 25 entidades.

Además de los avances en las plataformas de tesorería, los riesgos y el reporting, los ponentes han abordado los riesgos geopolíticos y su impacto en la inversión, las perspectivas macroeconómicas para 2026, la información financiera, prudencial y de resolución y el liderazgo en la era de la inteligencia artificial.

La consejera delegada de Cecabank, Ainhoa Jáuregui, ha afirmado que "en un mundo financiero que exige precisión y confianza, las áreas de tesorería y 'back office' son el corazón que impulsa la solidez de un banco".

"El conocimiento experto de estas áreas y un profundo entendimiento de las necesidades de nuestros clientes nos permiten ser el socio estratégico B2B de más de cincuenta entidades a las que ofrecemos soluciones SaaS en tesorería, riesgos y reporting regulatorio", ha indicado para añadir que el éxito de sus clientes es también el propio y por ello, la entidad, apuesta "por la tecnología, el talento y la mejora continua para acompañarlos frente a los retos de un entorno cada vez más complejo".

En la primera sesión, el director de Aplicaciones y Servicios de Mercado y Riesgos de Cecabank, Alberto Martín, ha presentado la evolución de la Plataforma de Tesorería, Riesgos y Reporting, subrayando su impacto en la eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre riesgos geopolíticos e inversión con la presencia del responsable de Consultoría Financiera y de Riesgos de AFI, Jesús Morales; el profesor de Geopolítica y Geoeconomía de ESADE Business School, Ángel Pascual Ramsay, y el director corporativo financiero de Cecabank, Luis Soutullo.

Los expertos han ofrecido una visión integral sobre los riesgos emergentes y su influencia en los mercados financieros, subrayando que los riesgos geopolíticos "recuerdan que la estabilidad no es un hecho, sino una meta que exige análisis y anticipación".

MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO

La jornada ha continuado con el análisis de las perspectivas macroeconómicas para 2026, a cargo del director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, quien destacó que "las perspectivas macroeconómicas para el próximo año invitan a mirar más allá del corto plazo y comprender tendencias que condicionarán las decisiones estratégicas".

A continuación, la jefa de la División de Información Financiera y Prudencial del Banco de España, Olga Pilar Blázquez, y la jefa de la Unidad de Información Prudencial y de Resolución del Banco de España, Berta Melgosa, han protagonizado el diálogo 'Información financiera, prudencial y de resolución: simplificación y novedades 2026'.

En el encuentro han abordado los principales retos del reporting prudencial y han compartido las novedades regulatorias previstas para el próximo año, destacando que "la simplificación y las novedades en el reporting no son solo ajustes normativos, sino oportunidades para ganar eficiencia y reforzar la transparencia".

La coach Adriana Caliri ha abordado los desafíos del liderazgo en la era de la inteligencia artificial (IA), destacando la importancia de la empatía, la visión estratégica y la adaptación al cambio. Además, ha señalado que el liderazgo en la era de la IA "desafía a combinar la visión humana con la potencia tecnológica para liderar con responsabilidad e innovación".

En la clausura, el director corporativo de Servicios Tecnológicos de Cecabank, Juan José Gutiérrez, ha reafirmado el compromiso de la entidad con la innovación y la mejora continua. "Con iniciativas como esta jornada, Cecabank refuerza su papel como banco de referencia en la provisión de servicios de plataformas de gestión de tesorería, riesgos y reporting, y como impulsor de conocimiento y colaboración en el sector financiero", ha indicado.

PROVEEDOR LÍDER DE SOLUCIONES SAAS PARA MÁS DE 50 ENTIDADES

Cecabank ha afirmado que la entidad destaca por "su capacidad para identificar oportunidades, aplicar la normativa con rigor y desarrollar soluciones que se anticipan a las necesidades del sector", lo que "se traduce en sus servicios de tesorería, riesgos y reporting que presta a más de cincuenta clientes".

A través de su Plataforma de Tesorería, Riesgos y Reporting, ofrece una solución SaaS que cubre toda la actividad de tesorería: front y back office, gestión de riesgos, cálculo de capital, colaterales y reporting regulatorio.

La plataforma, ha asegurado la entidad, destaca por su cobertura funcional, escalabilidad, economía de escala y flexibilidad para adaptarse a los cambios regulatorios, combinando herramientas líderes del mercado con desarrollos propios, y actualmente es utilizada por más de cincuenta entidades financieras, administraciones públicas, SGIIC y corporates.