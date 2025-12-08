Paramount lanza una OPA para adquirir Warner Bros por 92.700 millones tras el acuerdo de compra de Netflix

Archivo - Logotipo de Warner Bros - Warner - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Paramount ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) para adquirir todas las acciones en circulación de Warner Bros. Discovery que supera en 18.000 millones de dólares el acuerdo cerrado con Netflix el pasado viernes y que, además, se dirige a toda la compañía, incluido el segmento de Global Networks.

Así, la oferta alcanza un valor empresarial de 108.000 millones de dólares (92.700 millones de euros) frente a los 82.700 millones de dólares (70.018 millones de euros) del acuerdo de Netflix.

La OPA ofrece 30 dólares en efectivo por acción, por encima de los 27,75 dólares del acuerdo de Netflix. Según Paramount, la oferta es "estratégica" y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros. Discovey ya que la operación con Netflix "ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas a un prolongado proceso de autorización regulatoria".

Asimismo, plantea que la decisión del consejo de administración de Warner Bros. Discovery de aceptar la oferta de Netflix y no la suya se basa en "una valoración prospectiva ilusoria de Global Networks que no se sustenta en los fundamentos empresariales y se ve lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".

El presidente y consejero delegado de Paramount, David Ellison, ha afirmado que los accionistas de Warner Bros "merecen la oportunidad de considerar la oferta", que tiene las mismas condiciones que ya rechazó el consejo de administración de la compañía.

Paramount también pone de relieve que su propuesta es para la totalidad de WBD, "sin dejar a los accionistas de WBD con una participación minoritaria y altamente apalancada en Global Networks, como supone el acuerdo".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))