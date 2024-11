CNMC no puede descartar riesgo en crédito a pymes con la información que tiene de la OPA de BBVA y Sabadell

Tras analizar los compromisos que BBVA presentó en fase 1

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha justificado haber elevado a fase 2 la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Banco Sabadell en que no puede concluir que la operación no vaya a "empeorar" las condiciones actuales a determinadas pymes y que no dispone de "toda la información" que necesita para abordar el riesgo de reducción de crédito a pymes, según la nota sucinta que se ha publicado este miércoles en la web del supervisor.

Estas conclusiones las ha realizado tras analizar la operación en primera fase y una vez que BBVA ha presentado una serie de compromisos para intentar asegurar la efectiva competencia en el sector financiero.

Por ello, la CNMC ha considerado necesario continuar el análisis, para conocer la opinión de los agentes del mercado, en relación con los aspectos mencionados, de forma que su valoración se realizará, tomando en consideración las respuestas motivadas que sean recibidas.