La CNMV avisa de 16 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 16 entidades financieras no registradas y que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.
Se trata de Cryptgatemarket (cryptgatemarket.com); Stockmarketanalysis (stockmarketanalysis.live); Pass Investment Managers (passinvestmentmanagers.com); Lagaretta (lagaretta.com); Proforextradings (proforextradings.com); Citex Trading (citextradingsystems.com); Atomic Protocol Systems (atomicwallet.io); Shore Inst (shoreinst.com); my.forisdaxltd.top; y Longsharks (longsharks.capital).
También ha alertado sobre varias entidades no autorizadas promocionadas a través de Whatsapp: WF Global Pro (stocks.wfglobal-pro.com); IFC España (infgespanol.vip); y Cimdatias, que no guarda relación con la firma Cimd.
Por último, la CNMV ha realizado dos advertencias sobre páginas webs (alfaleisure.com y sdvch.com) que no guardan relación con la sociedad debidamente autorizada Alfa Valor Inversiones; y otra alerta sobre Crystal Finance UK (crystalfinanceuk.online) como 'clon' de Ava Trade.
El supervisor pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a su supervisión.
Además, recuerda que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' y la de los supervisores internacionales pueden ser consultadas a través de su página web.
El organismo tiene habilitado un número de teléfono de atención, el 900 535 015, al que los inversores pueden dirigirse para comprobar si una entidad está registrada e invita a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.