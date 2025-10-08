La CNMV prevé dar a conocer los resultados de la OPA de BBVA a Sabadell el 17 de octubre

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, inaugura una jornada, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El supervisor señala que, en caso de una segunda OPA, informará sobre los criterios para fijar el precio equitativo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aclarado este miércoles que prevé dar a conocer el resultado de la OPA de BBVA a Sabadell el 17 de octubre y que, en caso de producirse una segunda OPA, informará de los criterios para determinar el precio equitativo y que serviría de 'suelo' para la nueva contraprestación.

El supervisor ha emitido un comunicado "ante las informaciones contradictorias" sobre los próximos hitos de la OPA de BBVA, cuyo plazo de aceptación finalizará el próximo viernes, 10 de octubre, incluido.

La CNMV prevé dar a conocer el resultado de la OPA el 17 de octubre. "Las decisiones que se deriven de ese resultado se comunicarán al mercado ese mismo día 17, después de la citada publicación", agrega.

Una de las eventuales consecuencias de los resultados de la OPA sería la posibilidad de que BBVA tuviera que formular una OPA obligatoria, siguiendo el Real Decreto que regula estas ofertas.

En concreto, si BBVA alcanza el 30% de control, pero no llega al 50% de aceptación, BBVA puede renunciar al umbral mínimo de aceptación y quedarse en ese rango. Sin embargo, esto le obligaría a lanzar una segunda OPA por el capital que no posea de Sabadell en efectivo, o con alternativa en efectivo, y a un precio equitativo.

"En caso de darse esta circunstancia, la CNMV daría a conocer los criterios para la determinación del precio equitativo, por debajo del cual no se podría situar el precio fijado por el oferente", explica el supervisor.

En consecuencia, prosigue, cualquier afirmación sobre la determinación del precio equitativo que se traslade al mercado antes de que la CNMV dé a conocer esos criterios "debe de ser considerada como mera especulación".

"La CNMV ejercerá sus competencias supervisoras y sancionadoras, de ser necesario, en cumplimiento de la normativa aplicable, de forma independiente y con el objetivo prioritario de proteger a inversores y accionistas", ha agregado.