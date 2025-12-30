Consumo insta a 7 plataformas a retirar su oferta de alojamiento vacacional en zonas ocupadas por Israel

Archivo - Vista de la zona E1 desde el asentamiento de Maale Adumim, en Cisjordania, con Jerusalén de fondo - TPS/YOAV DUDKEVITCH - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a siete plataformas de alojamiento vacacional que retiren los 138 anuncios de alojamientos que tienen publicitados en territorio palestino ocupado por Israel.

El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha llevado a cabo una investigación en la que se han recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios. Concretamente, se han detectado 138 anuncios de alojamientos turísticos en siete plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España.

En consecuencia, se ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles de que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo.

"Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio", advierte Consumo en un comunicado.

Este requerimiento se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En concreto se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado que se han publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel.

Además, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio, titulada 'Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental', las violaciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado tienen consecuencias jurídicas para el resto de los estados de la comunidad internacional.

La Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de "tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado".

Por tanto, Consumo considera que estos alojamientos "contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional".

Además, en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law (Jurdi) presentó una demanda en Francia contra un servicio de intermediación de alquiler turístico por listar propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada.

AMNISTÍA INTERNACIONAL SEÑALABA A AIRBNB, BOOKING, TRIPADVISOR Y EXPEDIA

Desde el año 2019 Amnistía Internacional y otras ONG habían denunciado públicamente a distintas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos turísticos en territorio palestino.

El informe publicado por la organización señalaba directamente a gigantes del turismo en línea como Airbnb, Booking, Tripadvisor y Expedia por ofrecer alojamientos y actividades de ocio en estos asentamientos en Cisjordania y Jerusalén-Este.

En su informe 'Destino Ocupación', Amnistía analizaba las ofertas de estas empresas en cinco lugares concretos de Cisjordania y Jerusalén-Este y recordaba que promover estas colonias israelíes, en las que viven ya más de 600.000 personas, significa violar el derecho internacional y los derechos humanos de los palestinos que viven bajo ocupación y constituye un "crimen de guerra".

"Amnistía Internacional considera que Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor no sólo contribuyen de forma importante a llevar el turismo a los asentamientos ilegales, sino que además engañan a sus clientes al no indicar de modo sistemático si los anuncios están situados en asentamientos israelíes", argumenta Amnistía en su informe.

Según la organización, el Gobierno israelí ha invertido en los últimos años mucho dinero en el desarrollo de la industria turística en los asentamientos con fines esencialmente políticos, utiliza lugares de interés "para justificar la apropiación de tierras y viviendas palestinas y a menudo construye asentamientos cerca de yacimientos arqueológicos deliberadamente, para subrayar la relación histórica del pueblo judío con la región".

"El Gobierno israelí utiliza la creciente industria turística en los asentamientos para legitimar su existencia y su expansión y las empresas de turismo en línea le siguen el juego Los crímenes de guerra no son una atracción turística", explicaba hace seis años en su informe Amnistía internacional que instaba a los gobiernos a impedir estas actividades por ley y que introduzcan normativas que prohíban la importación de bienes procedentes de los asentamientos.

"El modelo empresarial de Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor contribuye a estas violaciones de derechos humanos al hacer negocios en los asentamientos", explicaba Seema Joshi, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.