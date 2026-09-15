Comisaria de Servicios Financieros sobre una próxima crisis: "La situación no pinta bien pero estamos más preparados"

Archivo - La comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque. - Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Europa Press

ESTRASBURGO (FRANCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha advertido este martes de que "ninguna de las señales que llegan del mercado es tranquilizadora" respecto a una próxima crisis económica en la eurozona, si bien ha señalado que la región está más preparada para afrontarla.

"Es evidente para todos que la situación no pinta bien. Si miramos a nuestro alrededor, ninguna de las señales que llegan del mercado es tranquilizadora: la inflación está aumentando, los precios de la energía siguen subiendo, hay tensiones geopolíticas y guerras comerciales", ha explicado en un encuentro con medios, entre ellos Europa Press, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Asimismo, la comisaria europea ha advertido de que la deuda soberana es "muy elevada", por lo que, en conjunto, hay un "entorno más arriesgado" que el de años anteriores.

De todos modos, Albuquerque ha defendido los "avances muy importantes" registrados desde la última crisis financiera, señalando en especial las reformas emprendidas en el sector bancario que han producido un sistema "mucho más sólido". "Los bancos están mejor capitalizados, la supervisión es más eficiente y está más armonizada", ha indicado.

"Estamos mucho mejor preparados para afrontar cualquier crisis de lo que lo estábamos antes. Pero, por supuesto, el trabajo está lejos de haber terminado y tenemos que seguir avanzando", ha apuntado.

La comisaria lusa ha admitido que la inestabilidad económica viene dada por muchos factores externos que la Unión no controla, por lo que ha abogado por centrarse en las cuestiones que sí dependen del continente, como es trabajar por ahondar el mercado único.

"Es el logro más poderoso que hemos conseguido en Europa y es lo que realmente nos hace grandes, en lugar de ser simplemente una suma de pequeños Estados miembros", ha defendido.

SOLUCIÓN A LA CRISIS DE VIVIENDA NO ESTÁ EN ENTIDADES BANCARIAS

Respecto a la crisis de la vivienda en todo Europa, Albuquerque ha situado el origen en la falta de oferta y ha rechazado que haya un problema con el acceso al crédito bancario, tanto para promotores de vivienda nueva como para propietarios, por lo que ha señalado que el sector tampoco tiene la solución a la situación.

"No esperaría que la solución al problema viniera del sector financiero, porque ese tampoco es el origen del problema", ha argumentado la comisaria lusa.

"No es ahí donde radica el gran problema. Haremos todo lo posible por ayudar, pero no creo que sea algo sobre lo que podamos hacer mucho, específicamente en este caso", ha indicado Albuquerque, quien ha ahondado en que el crecimiento de las ciudades, el nuevo modelo de hogares con menos miembros o el mercado inmobiliario como activo financiero son factores a tener en cuenta en esta crisis.