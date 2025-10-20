David Martínez felicita a Sabadell tras el fracaso de la OPA de BBVA

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Espera "participar en el éxito continuo del banco"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Martínez, accionista y consejero de Banco Sabadell, ha felicitado a la entidad catalana después de que la OPA de BBVA haya fracasado al obtener solo el 25% de aceptación.

En una carta que el inversor ha compartido con Bloomberg, recogida por Europa Press, recuerda su posición a favor de la OPA de BBVA, desmarcándose de la decisión del resto de consejeros de Sabadell, pero asume la decisión de la mayoría de accionistas.

"Aunque, por razones que he dejado claras, voté a favor de una vía diferente para el banco, la mayoría de los accionistas apoyaron el plan de negocio independiente", señala en la carta. "He felicitado al banco por el resultado tras un proceso prolongado y reñido", agrega.

Además, Martínez, que posee un 3,86% del capital de Sabadell, lo que lo convierte en uno de los mayores accionistas de la entidad catalana, se ha mostrado "plenamente convencido" de la estrategia de Sabadell en solitario y ha manifestado su confianza en participar, como accionista, del "éxito continuo" de Sabadell.