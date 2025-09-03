Deloitte, Indra o KPMG, candidatos para ayudar a la CNMV a desarrollar su política de gestión de datos

Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Deloitte, Indra o KPMG son algunas de las empresas candidatas para ayudar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a desarrollar y desplegar una política de gestión de datos, según los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

Las ofertas a la licitación realizada por la CNMV se elevan a diez, presentadas por Altia, Deloitte, Entelgy, EY, Indra, KPMG, Penónsula Corporate Innovation, PwC, SDG-Alten y T-Systems.

La CNMV está buscando una firma que realice un análisis y definición de una política del gobierno del dato que incluya un diagnóstico de la situación actual del supervisor, una estrategia de datos a largo plazo, un modelo organizativo y unas directrices operativas que habiliten un "adecuado gobierno" de los datos.

El seleccionado también deberá realizar el despliegue de la política desarrollada, es decir, deberá llevar los principios y directrices adecuados a procesos, herramientas y prácticas concretas que permitan su aplicación efectiva en la CNMV.

Esta política para gestionar los datos supondrá el establecimiento de un marco normativo dentro de la CNMV que proporcionará "directrices claras sobre su uso, calidad, seguridad y accesibilidad". "Su propósito es garantizar que los datos sean confiables, seguros y gestionados de manera eficiente para soportar la toma de decisiones y cumplir con los requisitos regulatorios", agrega el supervisor en los pliegos de la licitación.

El organismo quiere que la política incluya principios rectores del gobierno de dato como la transparencia, la disponibilidad, la trazabilidad, la integridad y la confidencialidad de la información.

Además, esta política, que deberá ser aprobada por el comité ejecutivo de la CNMV, establecerá normas y estándares para garantizar "la consistencia" en el tratamiento de los datos a lo largo de su ciclo de vida.

El contrato tiene una duración de un año (repartidos entre seis meses para desarrollar la política y otros seis para implementarla). El presupuesto base de licitación es de 364.401 euros que, sumando el 21% de IVA, alcanza los 440.925,21 euros.