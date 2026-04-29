La demanda de crédito repunta en el primer trimestre de 2026 con el perfil de riesgo en mínimos históricos

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MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La demanda de crédito ha iniciado 2026 con un ligero impulso, recuperando niveles de actividad que no se observaban desde comienzos de 2023, y llegando a superar en un 6% los niveles alcanzados a inicios de 2025, según se desprende del 'Informe de Tendencias de Crédito', correspondiente a los primeros tres meses del presente ejercicio.

El estudio, elaborado por la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) y Equifax, confirma "la solidez del dinamismo crediticio", tras la fuerte alza registrada en el último trimestre de 2025, cuando la demanda alcanzó niveles cercanos a los máximos de los últimos años.

Por sectores, el análisis refleja un comportamiento desigual. En este contexto, el sector de banca y cajas mantiene su tendencia alcista, aumentando un 22% en comparación con enero de 2023, y siete puntos porcentuales más que en marzo del pasado año; mientras que las microfinancieras registran una moderación en la demanda cayendo 5 puntos porcentuales por debajo del dato cosechado hace justo 12 meses.

En cuanto a la financiación al consumo, la investigación constata una corrección comparado con el fuerte crecimiento de finales de 2025, cuando llegó a superar en un 30% la media. De su lado, el segmento de 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) también experimenta un ajuste cayendo de una alza del 100% sobre la media en noviembre del pasado año a reducirla hasta el 45% a finales de marzo de 2026.

Por el contrario, la financiación de automoción mantiene un comportamiento sólido en términos interanuales y aumenta un 51% respecto a enero de 2023 pese a la estacionalidad propia del inicio de año.

EL PERFIL DE RIESGO EN MÍNIMOS HISTÓRICOS

Uno de los aspectos más destacados del inicio de 2026 es la evolución del perfil de riesgo de la demanda, que mantiene una tendencia a la baja y desciende un 15% respecto a enero de 2023, consolidando así la mejora observada en los últimos trimestres.

Este indicador se sitúa en niveles mínimos históricos, reflejando "una base de solicitantes financieramente más sólida y una demanda de crédito más saludable", tal y como aseguran los autores del informe.

En esta línea, el saldo impagado muestra también una tendencia descendente, que se aprecia particularmente en el caso de las personas jurídicas, aunque refleja un pequeño repunte en el presente mes de abril.

Por su parte, en personas físicas, se observa un ligero incremento, aunque se mantiene notablemente por debajo de los niveles de enero de 2023. Así, esta evolución se alínea con los datos de morosidad de enero de 2026 publicados por el Banco de España.

Según estas cifras, la morosidad bancaria se mantuvo en enero en el 2,71% (mínimos desde 2008), mientras que en el caso de las financieras de consumo se situó en el 5,06% (por debajo del 5,84% del año anterior).

Por último, el índice de recobro muestra una tendencia a la baja en el inicio de 2026, situándose en niveles similares a los de años anteriores. 12 puntos porcentuales por debajo de la media en marzo en el caso de las personas físicas

"En conjunto, el primer trimestre de 2026 refleja un escenario de continuidad en la fortaleza de la demanda de crédito. La combinación de una demanda dinámica, un perfil de riesgo en mínimos y una evolución controlada de los indicadores de morosidad refuerza la percepción de un mercado crediticio estable, seguro y resiliente en el inicio del nuevo ejercicio", concluye el estudio.