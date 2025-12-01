Discusiones sobre el euro digital "debilitan la robustez" de la divisa ante próximas crisis, según el PPE

Fernando Navarrete y Francisco Uría - INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE), Fernando Navarrete, ponente del dossier legislativo del Parlamento Europeo sobre el euro digital y antiguo director de gabinete del último gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, desde 2018, ha avisado de que las discusiones que conllevan la posible implantación del euro digital "debilitan la robustez" de la divisa frente a próximas crisis financieras.

"Esto hace al euro más débil ante la siguiente crisis y ¿queremos un euro que ante la siguiente crisis sea más fuerte o más débil?, ¿de verdad tenemos los ciudadanos europeos un problema para pagar en el sistema de pago que nos merezca la pena debilitar la robustez del euro frente a la siguiente crisis? Mi respuesta es no", ha manifestado.

Así se ha expresado el político este lunes durante su participación en el diálogo del 'Anuario del Euro 2025', donde ha hecho hincapié en que su respuesta es negativa, "sobre todo si el sector privado resuelve el problema de fragmentación y sobredependencia de operadores internacionales".

SOLUCIONES PRIVADAS COMO PRIMERA OPCIÓN

"Las soluciones privadas son para mí la primera opción", ha apuntado, recordando que esta era precisamente "la primera opción para todos los legisladores europeos durante 20 años, y debe seguir siéndola".

Así, Navarrete ha explicado que el Banco Central Europeo (BCE) lleva "invirtiendo dinero y esfuerzo durante más de 20 años en alcanzar dicha solución", estando en la actualidad "más cerca que nunca", por lo que la iniciativa del euro digital supone volver a "la casilla de salida".

De este modo, el europarlamentario ha aprovechado dicho acto, organizado por el Instituto Español de Analistas con la colaboración de la Fundación Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Círculo de Empresarios para abordar las claves de su capítulo titulado '¿Realmente necesitamos el euro digital? ¿Una solución a qué problema exactamente?', en el que analiza las motivaciones reales detrás del proyecto del euro digital, su posible utilidad, los retos regulatorios y las implicaciones para la estabilidad financiera.

SOBREDEPENDENCIA DE OPERADORES INTERNACIONALES

A juicio de Navarrete, muchos de estos desafíos, como la sobredependencia de operadores internacionales no europeos, podían abordarse de forma "más proporcionada" mediante una combinación de regulación, refuerzo de las infraestructuras de pagos existentes e impulso de soluciones innovadoras basadas en dinero bancario comercial e iniciativas privadas interoperables a nivel paneuropeo en la zona euro.

Para el eurodiputado, la respuesta europea debe pivotar sobre el desarrollo de un euro digital 'offline' como instrumento para asegurar la digitalización del dinero en efectivo y reforzar la resiliencia del sistema de pagos, dejando el euro digital online como opción a considerar "únicamente si las soluciones privadas no alcanzan un grado de desarrollo suficiente para hacer frente a los retos actuales".

Frente a la idea de que Europa debía liderar "a toda costa" la adopción de una moneda digital de banco central (CBDC por sus siglas en inglés) minorista, el autor recuerda que la mayoría de las grandes economías avanzadas habían optado hasta ahora por la "cautela, priorizando la mejora de los sistemas de pagos instantáneos, las carteras digitales y, en su caso, las CBDC mayoristas dirigidas a transacciones entre entidades financieras".

ABOGA POR LA "PRUDENCIA Y LA PAUSA"

En este contexto, Navarrete, y ante el hecho de que solo el BCE apuesta por un euro digital, ha abogado por la "prudencia y la pausa", al tiempo que ha llamado a "repensar sus fundamentos". Al hilo, el político 'popular' ha reconocido que la sobredependencia de operadores internacionales se sitúa como el "argumento más válido y el único" que podría diferenciar las decisiones de la Unión Europea y su banco central de sus homólogos.

En esta línea, Navarrete ha apuntado que el euro digital puede suponer una solución a dicho problema, pero ha cuestionado que esta sea "la mejor". No obstante, ha valorado la parte 'offline' de esta herramienta monetaria, a la que "no le ve ningún problema", aunque frente a la parte online sí que se muestra más "reticente".

Por otra parte, en cuanto al hecho de que la estabilidad financiera se enfrentaría a riesgos y su solución de límites a la tenencia, el experto ha declarado que dichos "límites se pueden ver sometidos a presiones políticas en momentos de tensión bancaria". Así, Navarrete ha enfatizado que frente al proyecto del euro digital, se "deben reforzar técnica y políticamente sus salvaguardias para soportar pánicos bancarios y mantener la privacidad".

Por último, el economista ha llamado a destinar mayores incentivos al sector privado para que consigan operar a "escala paneuropea ya", al tiempo que ha advertido que el debate se está desplazando hacia dinero privado versus dinero público.