Economía/Finanzas.- La CNMV advierte sobre nueve compañías que no están autorizadas para operar

Actualizado 10/12/2008 15:29:15 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió hoy sobre un total de nueve compañías de Irlanda, Noruega y Suecia que no están autorizadas para prestar servicios de inversión, de acuerdo a la información remitida por los supervisores de estos países al organismo que preside Julio Segura.

En concreto, la IFSRA irlandesa informó que la firma Lincoln Ventures no es una entidad autorizada para prestar servicios de inversión.

El supervisor noruego, por su parte, advirtió de que las compañías Finurba Corporate Finance, Hampshire Consultants LLC, Highland International Advisors, Baer Innes Stock Broking and Wealth Management (www.baerinnes.com) y Savoy Advisors LLC podrían estar prestando servicios de inversión sin la debida autorización.

Asimismo, la SFSA de Suecia avisó a los inversores sobre Barclays Group Financial INC, Skyline Advisory Group y Pacific Capital Partners, ya que podría estar ofreciendo servicios para los que no tiene la debida autorización.