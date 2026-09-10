El Euríbor encadena seis días por encima del 3,1% y anticipa el mayor alza de hipotecas en tres años

Archivo - Np El Truco Que Pocos Conocen Para Ahorrar En Los Gastos De La Hipoteca - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Euríbor a 12 meses ha encadenado seis jornadas por encima del 3,1% en su tasa diaria, lo que implica niveles no vistos desde agosto de 2024 y podrían suponer el mayor encarecimiento de las hipotecas en los últimos tres años, según los cálculos realizados por Europa Press.

Si finalmente el Euríbor cierra el mes en una media del 3,1%, esto implicará una subida de 92,8 puntos básicos en comparación con septiembre de 2025. Sería el séptimo mes consecutivo en el que se registran encarecimientos interanuales en el Euríbor y el mayor alza desde noviembre de 2023.

El mercado ha tomado en consideración así el alza de tipos de interés que ha adoptado este jueves el Banco Central Europeo (BCE). El instituto emisor ha decidido subir el precio del dinero en 25 puntos básicos.

Por otro lado, no ha modificado su estimaciones de inflación para 2026, que fija en el 3%, 100 puntos básicos por encima del objetivo previsto por la institución, aunque ha aumentado las previsiones de crecimiento económico para 2026 y 2027, manteniendo sus anteriores pronósticos para 2028.

"Estamos viendo cómo el Euríbor ya incorpora la subida del BCE y la posibilidad de nuevos incrementos. El mercado se está adelantando a las decisiones de política monetaria y eso se trasladará directamente a las cuotas de las hipotecas variables que se revisen en los próximos meses", ha afirmado el consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, Roberto Gulias.

"Tanto el Euríbor como los tipos a largo plazo llevan ya semanas anticipando esta subida e incluso otra más, pero no sería de extrañar que los bancos aprovecharan esta subida para ajustar al alza su oferta hipotecaria", ha agregado el director general de Hipotecas de Idealista, Juan Villén.

940 EUROS MÁS AL AÑO

En tasa diaria, el Euríbor ya se sitúa en el entorno del 3,17%, pero asumiendo que cierre el mes con una media del 3,1% eso supondría un encarecimiento de las hipotecas de 78,34 euros mensuales (940 euros al año) para una hipoteca de 150.000 euros, un plazo de vencimiento de 30 años y un diferencial estándar del 0,99%.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de ascenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.