El Euríbor supera el 3% por primera vez desde septiembre de 2024 y anticipa nuevas alzas hipotecarias

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MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Euríbor ha superado este viernes la barrera del 3% en tasa diaria, un nivel que no alcanzaba desde septiembre de 2024 y que supone un nuevo repunte del principal índice de referencia para las hipotecas variables en España. En concreto, el tipo de interés interbancario se ha llegado a situar en el 3,003%.

El indicador consolida así la trayectoria alcista que mantiene durante 2026 y se aleja cada vez más de los niveles registrados a comienzos de año, cuando se situaba en torno al 2,2% y los mercados todavía contemplaban un escenario de estabilidad o incluso nuevas bajadas de los tipos de interés.

"El Euríbor está anticipando un endurecimiento monetario que el propio BCE todavía no ha confirmado. El mercado se está moviendo más rápido que los bancos centrales y eso lo están notando ya los hipotecados a tipo variable en su cuota mensual", ha explicado Laura Martínez, portavoz de iAhorro.

El cambio de expectativas responde, entre otros factores, al repunte de las presiones inflacionistas derivadas de la guerra en Oriente Próximo. El fin de la tregua el pasado lunes y el recrudecimiento del conflicto en la región ha empujado los precios del petróleo hasta los 93 dólares, lo que ha hecho que los inversores anticipen un mayor endurecimiento de las previsiones sobre la evolución de la política monetaria.

De este modo, los mercados descuentan con una probabilidad del 96% una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo (BCE), que se reúne de nuevo en septiembre, según los modelos ECB Watch --elaborados a partir de los futuros del euroSTR-- consultados por Europa Press. En ese caso, el precio del dinero quedaría fijado en el 2,5%, nivel que no alcanzaba desde marzo de 2025.

A su vez, los inversores mantienen con un 76% de probabilidad que la autoridad monetaria continuará endureciendo su política y acometerá un alza de otros 25 puntos básicos de las tasas en la reunión de octubre, para luego mantener los tipos estables en el 2,75% en la última reunión del año.

SUBIDAS DE HASTA 911 EUROS AL AÑO

Este nuevo escenario vuelve a poner el foco sobre los hogares con hipotecas a tipo variable, que afrontan un doble impacto por el aumento del coste de la energía y el encarecimiento de sus préstamos. La subida del euríbor afecta tanto a las nuevas operaciones como a las hipotecas variables ya contratadas cuando llega el momento de su revisión.

En concreto, el comparador online Kelisto calcula que el repunte del indicador podría traducirse en un incremento de unos 76 euros al mes para determinados hipotecados, lo que elevaría el coste del préstamo en torno a 911 euros al año, aunque el impacto final dependerá de las condiciones de cada hipoteca.

"Que el euríbor vuelva a superar el 3% en tasa diaria tiene un importante componente simbólico, pero también confirma una tendencia que lleva meses gestándose. El movimiento no es casual: el índice está anticipando que el precio del dinero puede mantenerse elevado durante más tiempo de lo que se esperaba e, incluso, que podrían ser necesarios nuevos movimientos por parte del BCE si las presiones inflacionistas persisten", ha aseverado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz.

En cualquier caso, Ruiz ha resaltado que es importante diferenciar entre el dato diario y la media mensual. "Que el Euríbor haya superado hoy el 3% no significa automáticamente que agosto vaya a cerrar por encima de ese nivel, que es el dato que realmente se utiliza para revisar la mayoría de las hipotecas. Sin embargo, cuanto más tiempo permanezca el indicador alrededor o por encima de esta barrera, mayor será la presión sobre la media mensual y, por tanto, sobre las cuotas que tendrán que afrontar los hipotecados en los próximos meses", ha concluido el portavoz de Finanzas de Kelisto.