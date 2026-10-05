El Gobierno prevé aprobar de nuevo los decretos de vivienda en el Consejo de Ministros del martes

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno tiene la intención de aprobar de nuevo los dos reales decretos ley de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes, después de que se tumbaran el pasado viernes en el Congreso y su rechazo haya provocado la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre, de acuerdo con el anuncio realizado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press, el objetivo del Ejecutivo sería volver a aprobar ambos decretos mañana en la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, aunque no concretan si se tratará de la misma redacción o de una nueva.

De aprobarse nuevamente dichos decretos y teniendo en cuenta que este lunes se convocarán oficialmente las elecciones y, por tanto, las Cámaras serán disueltas, los decretos tendrían que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, que es una especie de Cámara Baja reducida.

Este órgano está conformado por un total de 69 diputados de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia del Pleno, la suma de PP, Vox y Junts --partidos que votaron en contra del primero de los decretos-- no representa mayoría absoluta.

En concreto, de los 69 diputados integrados en la diputación, el bloque que apoyó el decreto de medidas de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 diputados de PP, Vox y Junts.

No obstante, el segundo de estos decretos, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra.

Los decretos de vivienda, abordados en un pleno extraordinario del Congreso el pasado viernes, recogían una amplía batería de medidas en materia de vivienda, abordando, entre otros temas, los desahucios, prórroga de alquileres, alquiler de habitaciones y de temporada y beneficios fiscales para inquilinos y arrendadores.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado en su cuenta de X que hay que estar "o con la gente o con los buitres" y ha hecho un llamamiento a acudir a las urnas "para seguir avanzando con más fuerza" por la vivienda, la sanidad, la educación y el Estado del Bienestar.

Por otro lado, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha propuesto en su cuenta de X volver a llevar los dos decretos para "apuntalar las medidas de vivienda, evitar desahucios y proteger a la ciudadanía". Según García, "el pueblo español estará a la altura y se impondrá al rencor de la internacional del odio".

Por ello, ha señalado que "este 29 de noviembre" la izquierda sale a "defender el derecho a la vivienda frente a los especuladores y las libertades frente a los reaccionarios".

La titular de Sanidad centra así la estrategia de los partidos de la izquierda en la política de vivienda, aprovechando la movilización que se inició con el desahucio de Maricarmen y la acampada en la Puerta del Sol liderada por el Sindicato de Inquilinas, a pesar de que los acampados también culpan al Gobierno de la situación de los jóvenes que no pueden acceder a la vivienda debido a la subida de los precios del alquiler y de la compra.