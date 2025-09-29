Everwood Capital adquiere la navarra Transportes Cruz con su fondo de 100 millones

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma Everwood Capital ha anunciado este lunes la adquisición de la totalidad de la navarra Transportes Cruz, especializada en transporte en frío nacional e internacional.

La entidad ha detallado a través de una nota de prensa que la operación, que ha supuesto la octava inversión del vehículo de Transporte y Logística, ha sido la primera enfocada en el subsector de logística en frío internacional.

La estrategia, creada en 2023 y que cerró su periodo de comercialización el pasado agosto con un tamaño de 102 millones de euros, dispone de una cartera que incluye compañías como Partida Logistics y AGSA, dedicada a la gestión aduanera; Transaez, Arimon Logistics y TransDusan, orientadas en la logística de frío nacional; Maresa Logística, que abarca el 'forwarding', y A Tu Hora Express, pensada para la última milla de valor añadido.

Sobre Transportes Cruz, con sede en Orcoyen (Navarra), se ha descrito que cuenta con 260 empleados y 460 vehículos entre cabezas tractoras y remolques frigoríficos, en tanto que dispone de instalaciones logísticas en Pamplona, Toledo, Murcia y Alicante.

La compañía está especializada en transporte en frío nacional e internacional y presta servicio a grandes clientes del sector agroalimentario, la gran distribución y el sector farmacéutico, con operaciones de transporte a mercados como Francia, Reino Unido, Alemania y Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

Sobre los motivos de esta operación, se ha indicado que Everwood Capital ayudará a impulsar el crecimiento y la transformación de la compañía; a la par, se mantendrá el equipo directivo liderado por su actual director general, Pablo Andueza.

"Esta operación se inscribe dentro del plan estratégico de crear un vertical especializado en transporte y logística de frío internacional, un sector estratégico que está siendo testigo de un fuerte crecimiento impulsado por la creciente demanda de transporte y distribución en temperatura controlada en sectores como alimentación, productos hortofrutícolas y medicamentos", han apostillado desde la firma.

"La adquisición de Transportes Cruz refuerza nuestra visión de consolidar un sector fragmentado con gran potencial de crecimiento", ha subrayado el socio de Everwood Capital, Juan José Andrés.

Por su parte, el mencionado Andueza ha asegurado que la entrada de Everwood les permitirá afrontar los retos a los que se enfrenta el sector, avanzar en la transformación digital, adaptarse a los más altos estándares ESG y fortalecer su posición en el mercado.