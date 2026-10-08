El FMI demanda avanzar en regulación de activos tokenizados con la vista puesta en la neutralidad tecnológica

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MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que la tokenización ha aterrizado en el mundo de las finanzas y cada vez cuenta con mayor presencia, ante lo que han reclamado a los estados e instituciones que pisen el acelerador de la regulación para dar seguridad jurídica y claridad a los activos tokenizados con el objetivo de agilizar su expansión, bajo el lema de 'misma actividad, mismo riesgo, mismas reglas' que guía la neutralidad tecnológica.

La tokenización puede reducir las necesidades conciliación, aumentar la transparencia y permitir una mayor automatización y programabilidad, al recortar el número de intermediarios; sin embargo, puede incrementar los riesgos tecnológicos y de infraestructura, al tiempo que puede amplificar vulnerabilidades tradicionales, como riesgos de liquidez, interconexión y apalancamiento.

Actualmente, el mercado público de activos tokenizados, excluyendo las operaciones de recompra, ha crecido "rápidamente" hasta alcanzar unos 65.000 millones de dólares (58.136 millones de euros), a lo que hay que sumar 8.000 millones de dólares (7.155 millones de euros) de los mercados privados. Asimismo, volumen diario promedio a 30 días de las operaciones de recompra tokenizadas ha alcanzado los 371.000 millones de dólares (331.830 millones de euros), aunque todavía por debajo de las recompras tradicionales.

Ante este contexto, el FMI ha analizado que la seguridad jurídica, la claridad regulatoria, la interoperabilidad y la disponibilidad de activos de liquidación se erigen como las cuatro claves que pueden determinar el futuro de las finanzas tokenizadas.

Como punto clave, el organismo internacional ha instado a las autoridades nacionales a promover la neutralidad tecnológica, para lo que deben revisar sus marcos legales y garantizar que las leyes proporcionan seguridad jurídica a los activos tokenizados.

Bajo esta neutralidad, la regulación debe evitar favorecer una tecnología concreta y centrarse en la naturaleza del propio activo tokenizado, sea un bono soberano, una acción o un título de deuda privada con el criterio de 'misma actividad, mismo riesgo, mismas reglas'.

Igualmente, la claridad regulatoria debe primar este principio de tal manera que los valores tokenizados deberían estar sujetos a la regulación de valores, los depósitos tokenizados a la regulación bancaria y los acuerdos de pago tokenizados a la regulación de pagos; mientras que a medio y corto plazo, al tiempo que continúa creciendo este mercado, las países deben ir adaptándose a los avances.

Tampoco deben ponerse trabas a las distintas plataformas, sistemas o redes para operar con los activos tokenizados, evitando crear un mercado fragmentado y garantizar la interoperabilidad, lo que mejorará las condiciones de liquidez y limitará los riesgos.

RIESGOS, PERO TODAVÍA NO SISTÉMICOS

El crecimiento de las finanzas tokenizadas encarna riesgos para el sistema financiero centrados en la fuerte interconexión de los actores, la posibilidad de contagio en tiempos de crisis y sus efectos sobre la liquidez, con lo que el FMI solicita mayores controles y supervisión, aunque en el estadio actual los riesgos sistémicos no sugieren un problema.

"Los supervisores necesitan contar con las competencias, herramientas y recursos necesarios para supervisar los mercados de activos tokenizados de manera segura y eficaz. Esto requerirá desarrollar capacidades en ámbitos como la custodia, los contratos inteligentes, la liquidez intradía, las dependencias de terceros, las tecnologías de privacidad y la notificación de exposiciones a activos tokenizados", ha indicado la institución financiera internacional.