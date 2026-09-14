El fondo de Pelayo Cortina Koplowitz acuerda con Goldman Sachs desarrollar resort en Marbella por 145 millones. - ILANGA CAPITAL

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ilanga Capital, el fondo de 'private equity' gestionado por Pelayo Cortina Koplowitz, ha cerrado un acuerdo con Goldman Sachs Alternativas de una financiación sénior por importe de 145 millones de euros para la construcción de Oakmond, un resort de longevidad y wellness en Marbella, según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto.

El presupuesto de ejecución del proyecto se sitúa en torno a los 260 millones de euros, de los cuales Goldman Sachs Alternatives aportará 145 millones de euros en forma de préstamo e Ilanga Capital el resto en forma de fondos propios.

A esta cifra se suma el valor de los activos inmobiliarios singulares ('trophy assets') incorporados a la plataforma. En total, Oakmond cuenta con el respaldo de una base de activos y capital superior a los 400 millones de euros.

Una vez completadas las fases de diseño, planificación y tramitación de licencias en 2025, el proyecto iniciará su fase de construcción en el otoño de 2026 con un plazo de ejecución estimado en 36 meses, por lo que la apertura del complejo está programada para el tercer trimestre del 2029.

El resort, situado sobre una parcela de más de 53.000 metros cuadrados, albergará un establecimiento de gran lujo con 140 habitaciones, 28 residencias privadas, amplias áreas destinadas al ejercicio físico y una propuesta gastronómica cuidada.

Ilanga Capital ha dispuesto del asesoramiento de JLL en la estructuración de la deuda, el despacho HSFK en el ámbito legal y Deloitte como asesor comercial.