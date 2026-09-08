Franklin Templeton adquiere Stoneshield Capital, la gestora de Felipe Morenés y Juan Pepa

Archivo - Logo de Franklin Templeton Investments. - FRANKLIN TEMPLETON - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Franklin Templeton, a través de su filial inmobiliaria Clarion Partners, ha alcanzado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Stoneshield Capital, la gestora perteneciente a Felipe Morenés y a Juan Pepa, en una operación de la que no ha trascendido el importe, según informó la compañía en un comunicado.

Ambos cofundadores de Stoneshield se mantendrán ligados "a largo plazo" a la gestora y conservarán la responsabilidad de la estrategia de inversión, el crecimiento y sus operaciones diarias. La firma también mantendrá sus oficinas ubicadas en España, Portugal, Irlanda, Reino Unido y Luxemburgo.

Con esta transacción, Clarion Capital triplicará sus activos gestionados en Europa, hasta alcanzar los 11.000 millones de euros, y elevará el total de activos gestionados de Franklin Templeton en el sector de inversiones alternativas por encima de los 265.000 millones.

La previsión es que la operación se cierre en el cuarto trimestre del 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la presentación de ciertos documentos regulatorios. Stoneshield Capital contó con Goldman Sachs International como asesor financiero.

La gestora de Juan Pepa y Felipe Morenés se fundó en 2018, está especializada en activos reales en Europa con oferta limitada, como residencias y alojamientos para estudiantes, infraestructura digital, hostelería e infraestructuras críticas, y cuenta con 8.000 millones de euros bajo gestión.

La firma también posee participaciones en varias de las plataformas de activos reales, entre ellas MiCampus, Solaria (9,545%), Exolum (4,93%), Neinor Homes (18,627%) y Meliá Hotels International (5,388%).