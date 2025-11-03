GCO emite una opinión favorable sobre la OPA de Inocsa

Archivo - Sede de la aseguradora Catalana Occidente, a 17 de mayo de 2021, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El consejo de administración de Grupo Catalana Occidente (GCO) ha emitido una opinión favorable sobre la oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de Inocsa sobre el 37,97% del resto de acciones que todavía no tiene del grupo, informa en un comunicado.

El periodo de aceptación de la OPA formulada por Inocsa finalizará el próximo 28 de noviembre de 2025.

En este sentido, de conformidad con la normativa bursátil, el consejo ha aprobado el informe sobre la OPA en el que considera varios aspectos, tomando en consideración "las opiniones de razonabilidad del precio de la oferta, desde un punto de vista financiero, de los asesores independientes Bank of America y KPMG".

También ha valorado la estructura de la operación, que permite a los accionistas acudir a la oferta mediante una contraprestación en efectivo de 49,75 euros por acción de GCO, o, alternativamente, mediante un canje de 1 acción de clase B de nueva emisión de Inocsa por cada 43,9446 acciones del grupo.

Este segundo supuesto permite, en los términos de la OPA, continuar participando en el negocio del grupo a los accionistas que así lo deseen.

Asimismo, el Consejo ha considerado, entre otros, la intención de Inocsa de no realizar cambios en la estrategia de GCO, que seguirá desarrollando su actividad como habitualmente a través de sus tres líneas de negocio: Occident, Atradius y Mémora.