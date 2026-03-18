General Mills gana 263 millones en su tercer trimestre fiscal, un 51% menos

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MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa de alimentación General Mills ha obtenido un beneficio neto atribuido de 303,1 millones de dólares (263,2 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, lo que supone un 51,5% menos de lo alcanzado el mismo trimestre del anterior periodo.

Las ventas de la compañía propietaria de 'Häagen-Dazs' o 'Old El Paso' disminuyeron alrededor de un 8%, hasta los 4.436 millones de dólares (3.854,6 millones de euros), y la facturación minorista en Norteamérica en el tercer trimestre se ha situado en los 2.596 millones de dólares (2.255 millones de euros), lo que ha supuesto un descenso el 14% en el que se posiciona como su segmento más importante.

El segmento de internacional ha apuntado, sin embargo, un aumento del 7%, con 696 millones de dólares (604 millones de euros) y también han mostrado mejor desempeño los ingresos de comidas para mascotas en Norteamérica, con un aumento de 3% y una facturación de 640 millones de dólares (556 millones de euros). Por otro lado, los ingresos por servicios de alimentación han caído alrededor de un 11%, con 496 millones de dólares (430 millones de euros).

En el resultado acumulado de los últimos nueve meses, General Mills ha moderado su caída en el beneficio neto atribuible, con un descenso del 4% y un resultado de 1.920,3 millones de dólares (1.668 millones de euros).

Los beneficios por acción (EPS) para este tercer trimestre se han reducido en un 50%, hasta los 0,56 dólares por acción, sin embargo, en el acumulado se mantiene prácticamente sin cambios, apenas un 1% menos, con EPS de 3,57 dólares.

"Comenzamos el año anticipando que nuestras inversiones, desinversiones y comparaciones desfavorables en el tiempo provocarían descensos en nuestras ventas y ganancias durante los primeros tres trimestres, incluso a pesar de haber mejorado nuestro volumen y cuota de mercado. Y eso es precisamente lo que hemos visto", ha indicado el presidente y consejero delegado de General Mills, Jeff Harmening.

De esta manera, la compañía prevé cumplir con los objetivos de este año debido a la mayor competitividad que han desempeñado sus productos durante estos tres últimos meses. "Al entrar en el cuarto trimestre, esperamos lograr un repunte en las tendencias de ventas orgánicas y retomar el crecimiento de las ganancias", ha añadido Harmening.

De cara a próximo ejercicio fiscal, General Mills confía en mejorar resultados en ventas, así como en generar una eficiencia de costes líder en la industria.