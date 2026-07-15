El Gobierno alemán "no está impidiendo" la compra de Commerzbank por UniCredit

Archivo - 09 October 2025, Berlin: German Chancellor Friedrich Merz, gives a press conference after the coalition committee in the Federal Chancellery. Photo: Kay Nietfeld/dpa - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este miércoles que su Gobierno "no está impidiendo" la adquisición de Commerzbank, el segundo mayor banco alemán, por su rival italiano UniCredit, que ha elevado su peso al 47,59% en la entidad germana tras concluir a principios de julio el periodo de adhesión de la OPA lanzada por la firma dirigida por Andrea Orcel.

"No estamos impidiendo esta fusión o adquisición... ni siquiera lo intentamos", ha afirmado Merz durante una rueda de prensa, donde ha subrayado, sin embargo, que la forma en Commerzbank fue atacado "no cuenta con nuestra aprobación". "Lo percibimos como ofensivo, incluso agresivo en algunos aspectos", ha aseverado.

En este sentido, el canciller de Alemania ha apuntado tanto a la valoración política de la situación, que no contradice la necesidad de que Europa cuente con grandes bancos capaces de competir con los gigantes estadounidenses, así como a la posición como accionista del Estado alemán, que controla el 12% de Commerzbank.

"Nosotros estamos entre quienes no aceptamos la oferta para adquirir estas acciones", ha defendido Merz, reconociendo que, no obstante, tendrían que aceptar que los propietarios de Commerzbank tomaran una decisión diferente, puesto que así funciona la economía de mercado.

En cualquier caso, ha defendido que Commerzbank desempeña un papel crucial en la financiación de pequeñas y medianas empresas (PYME), añadiendo que le "disgustaría enormemente" que esta función desapareciera en el futuro.

La semana pasada, UniCredit informó de que el periodo de aceptación de su oferta de adquisición voluntaria sobre Commerzbank se cerró con la adhesión de acciones representativas del 17,60% del capital social del banco alemán, lo que elevaba su peso en la entidad germana hasta el 47,59%.

UniCredit mantenía una participación directa del 26,77% de Commerzbank, así como instrumentos financieros que le otorgan el derecho a exigir la entrega física de una participación del 3,22%, junto con el 17,60% sumado durante la OPA, lo que resulta en un total del 47,59% del banco alemán.

No obstante, UniCredit explicó que este porcentaje se traduce en el 49,65% de los derechos de voto de Commerzbank, ya que las acciones propias de la entidad germana no tienen derecho a voto, por lo que aumentará hasta ese nivel una vez que el banco alemán cancele sus acciones de tesorería, "compromiso que ha asumido".

El banco italiano dio comienzo el pasado 5 de mayo al plazo de adhesión a su OPA sobre Commerzbank, con la que pretendía superar el umbral del 30% y que planteaba el canje de 0,485 acciones de UniCredit por cada una del alemán. Este plazo inicial finalizó el pasado 16 de junio, con una tasa de aceptación del 12,51%, que en el periodo adicional de adhesión desde el 20 de junio al pasado 3 de julio ha elevado esta aceptación al 17,60%.

Desde el primer momento, la dirección de Commerzbank mostró su rechazo a la operación al considerar que no reflejaba adecuadamente el valor fundamental ni el potencial de la banco germano, mientras que el Gobierno alemán también ha mantenido sus críticas a la oferta sobre uno de los principales bancos del país.