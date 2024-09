González-Bueno exige a BBVA información clara de los costes de la OPA y sobre capital si no hay fusión

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha exigido a BBVA que informe de manera clara a los accionistas de cuáles serán los costes de la entidad en caso de que prospere la oferta pública de adquisición (OPA) pero no se produzca fusión, así como de cuáles serían los impactos sobre el capital.

"Lo que no estamos viendo es transparencia para los accionistas a la hora de tomar la decisión y la echamos de menos", ha indicado el consejero delegado de Banco Sabadell durante su intervención en una mesa redonda organizada por el diario 'elEconomista' este lunes.

González-Bueno ha criticado que BBVA cifrara en un primer momento que el grueso de los 850 millones de ahorros que esperaba obtener con la fusión fueran por ahorros en tecnología, pero que después desglosara en 300 millones los ahorros que esperaba tener en personal.

"Esto es importante que se aclare. Se ha dicho que los ahorros si no hay fusión serán parecidos. Pues eso es complicado", ha indicado González-Bueno.

"De cara a los accionistas, la información que tiene que transmitir el BBVA (...) es cuáles son los impactos si no hay fusión y mucha más claridad sobre los impactos en capital", ha subrayado el banquero durante su intervención.

Por otro lado, a pesar de que todavía se tiene que pronunciar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, previsiblemente, quedan muchos meses antes de atisbar el final de la OPA, el CEO de Banco Sabadell considera que las probabilidades de que salga adelante son "muy bajas" y que "es una operación que ha descarrilado".

COMPETENCIA EN EL SECTOR

En la mesa redonda también estaba presente el 'country manager' de BBVA para España, Peio Belausteguigoitia, quien ha defendido que el mercado financiero español "ha sido, es y será muy competitivo".

"Es un mercado donde el cliente tiene todas las facilidades para cambiar de entidad financiera y lo vemos todos los días", ha subrayado el banquero, recordando que el número de entidades 'per se' no es significativo. "En el 2007 teníamos no sé cuántas entidades de crédito y todos sabemos cómo acabó la historia", ha defendido.

"En el fondo, el número no es concluyente, lo importante es que las empresas, las entidades financieras, seamos fuertes, solventes y eficientes y que esa eficiencia nos posibilite ofrecer los mejores servicios y los mejores productos", ha explicado Belausteguigoitia.

Frente a esta visión, González-Bueno ha argumentando que prácticamente la mitad de las pymes de España es cliente de Banco Sabadell y ha puesto de ejemplo que mientras que los particulares tienen una media de 1,8 relaciones bancarias, las pymes tienen una media de 3,9 relaciones con bancos.

"Ni a los empresarios ni a las pymes les interesa tener en pocos bancos concentrada su actividad", ha señalado el primer ejecutivo de Banco Sabadell.

En todo caso, el 'country manager' de BBVA para España ha recordado que la última palabra sobre la adquisición la tendrán los accionistas del banco, que son, en última instancia, los propietarios de la empresa.

Belausteguigoitia ha subrayado que esto es positivo y se debería "normalizar", porque quien tiene la última palabra en una venta es el propietario y no el administrador. "Esto sucede en todos los órdenes de la vida y no va a ser distinto en el orden financiero", ha detallado.