González-Bueno y otros cinco directivos de Sabadell compran 220.000 acciones del banco por 711.000 euros

Archivo - Exterior de la sede de Banco Sabadell, a 17 de abril de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

A pocos días de conocer el resultado de la OPA de BBVA

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, y otros cinco miembros del comité de dirección de la entidad han comprado este lunes un total de 222.331 acciones del banco por unos 711.000 euros, según los registros de la Comisión Nacion del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, González-Bueno ha adquirido, por 505.200 euros, un total de 157.878 acciones, que se suman a los 1,9 millones de acciones que tenía a 29 de septiembre.

Por su parte, el director financiero del banco, Sergio Palavecino, ha adquirido 30.000 acciones por 95.700 euros; el secretario general, Gonzalo Barettino, 14.000 títulos por 44.800 euros; la directora de personas y sostenibilidad, Sonia Quibus, 10.000 títulos por 32.000 euros, y la directora de comunicación e imagen corporativa, Virginia Zafra, 3.134 títulos por 9.997 euros.

Por último, el director de riesgos y regulación, y también y consejero de Sabadell, David Vegara, ha comprado 7.319 acciones por 23.347 euros, sumándose a los 732.681 títulos que ya poseía con anterioridad.

Estas adquisiciones se han producido a pocos días de que se conozca el resultado de la OPA que BBVA ha lanzado por el banco catalán, y cuyo plazo de aceptación finalizó el pasado viernes, 10 de octubre.

Está previsto que el próximo viernes, 17 de octubre, la CNMV publique la aceptación de la OPA. El escenario central de BBVA es alcanzar el 50% de aceptación, aunque también existen otras posibilidades: que no alcance el 30%, supuesto en el que la OPA se consideraría fallida, o que se quede entre el 30% y el 50%, donde BBVA podría renunciar a la condición mínima de aceptación del 50%, desencadenando una segunda OPA obligatoria.