Guindos (BCE) apuesta por mantener la "cabeza fría" y esperar a la reunión de junio

Archivo - El vicepresidente BCE, Luis de Guindos, interviene durante la inauguración del curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) sobre 'El rol de las empresas en la nueva economía', enmarcado en los Cursos de Verano - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha defendido la decisión unánime del Consejo de Gobierno de la institución de mantener los tipos de interés la semana pasada, a pesar del aumento de la inflación a raíz del conflicto en Oriente Próximo, subrayando la importancia de "tener la cabeza fría" y actuar en función de los datos que se irán conociendo hasta la reunión del próximo mes de junio.

"En este tipo de situaciones, con una situación geopolítica tan compleja, es fundamental tener la cabeza fría y actuar en función de los datos, reunión tras reunión", ha señalado Guindos este lunes en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. "Tendremos que esperar hasta junio", ha defendido.

En este sentido, el economista español, que dejará el cargo el próximo 31 de mayo al expirar su mandato de ocho años como vicepresidente del BCE, ha hecho hincapié en que el shock de oferta actual "es muy diferente" a la situación sufrida entre 2021 y 2022, cuando la crisis de los precios de la energía por la invasión de Ucrania coincidió con la reapertura de la economía tras la pandemia y una política fiscal y monetaria muy expansiva.

De este modo, si bien la escalada de los precios de la energía reducirá el crecimiento y aumentará la inflación, Guindos ha defendido que, en la actualidad, la política monetaria se encuentra en una situación totalmente diferente, el BCE está reduciendo su balance en vez de expandirlo y la política fiscal también es distinta a la del periodo 2021-2022.

"Con la perspectiva que da el tiempo, quizá deberíamos haber actuado antes, con más contundencia", ha reconocido Guindos en referencia a la respuesta del BCE a la crisis entonces de los precios de la energía, aunque ha subrayado que "ahora la situación es completamente diferente".

En cualquier caso, el vicepresidente del BCE ha señalado que este shock de oferta "va a crear algunos dilemas para cualquier banquero central" por su impacto sobre el crecimiento y la inflación.

MYTHOS.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre la opinión del BCE sobre los modelos de IA como Mythos, capaces de detectar vulnerabilidades de los sistemas, el español ha defendido que la ciberseguridad se ha convertido en una "prioridad absoluta", ya que están aumentado las posibilidades de un ataque.

"Queda muy claro que la ciberseguridad se está convirtiendo en una prioridad absoluta, ya que ahora han aumentado las posibilidades de un ataque", ha comentado Guindos.

En el caso del modelo de IA desarrollado por Anthropic, el vicepresidente del BCE considera que no será un caso aislado y anticipa la llegada de nuevos modelos y herramientas similares a Mythos, advirtiendo de que, si bien tratan de identificar las vulnerabilidades de los sistemas operativos, "si caen en manos equivocadas, pueden generar muchos problemas".

Asimismo, Guindos ha lamentado que el modelo de IA se haya compartido solamente con empresas estadounidenses, por lo que espera que pronto se empiece a compartir también con empresas europeas, añadiendo que será clave la cooperación entre las distintas instituciones europeas.