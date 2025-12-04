HeyDiga cierra una ronda de un millón de euros liderada por KFund y los fundadores de JobandTalent

Archivo - Fundadores de HeyDiga. - HEYDIGA - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

HeyDiga, una 'startup' que aplica IA generativa a agentes de voz capaces de responder llamadas y gestionar tareas, ha cerrado este jueves una ronda 'semilla' de un millón de euros liderada por KFund y los fundadores de JobandTalent.

La compañía, fundada hace tres meses por los emprendedores David Zafra (ex Tuenti y Hawkers) y Sergio Espeja (ex JobandTalent), ha especificado en un comunicado que sus planes a corto plazo pasan ahora por la apertura de una ronda 'serie A', esto es, de mayor financiación.

El mencionado Zafra ha valorado respecto a esta primera ronda que la respuesta de los inversores ha sido "abrumadora", en tanto que en "pocas semanas" han superado el millón de euros cosechados y han tenido que dejar a "muchos otros" en lista de espera.

"Esa confianza, unida a la tracción que estamos viendo en el mercado, nos impulsa a preparar una 'Serie A' en los próximos meses, ya con el producto validado y una estrategia clara para crecer con más velocidad y afrontar nuevos mercados", ha englobado el directivo.

En ese sentido, la compañía ha asegurado que ya cuenta con 80 clientes activos en España y que su solución tecnológica ha conseguido ahorrar un 80% del tiempo en la gestión de llamadas.

"Los objetivos de esta ronda se centran en tres frentes clave", ha ahondado el citado Espeja, "demostrar tracción en distintos verticales, avanzar en integraciones con software de terceros y acelerar nuestra estrategia de 'go to market' para el 'long tail' de pymes, un mercado enorme y todavía poco digitalizado donde la oportunidad es evidente".

La empresa ha contado a su vez con el respaldo de inversores como los 'business angels' Felipe Navio y Juan Urdiales (fundadores de JobandTalent), Borja Suárez y Alfonso Núñez (socios de Ernst & Young), Alberto Velarde (fundador de east crema), Carlos Fernández (director de operaciones de Docplaner) o Josep Navajo (socio fundador del despacho de abogados Delvy).