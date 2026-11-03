Ibercaja gana 294 millones hasta septiembre, un 8,7% más

Archivo - Sede de Ibercaja. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja obtuvo un beneficio neto de 294 millones de euros en los nueve primeros meses del año, cifra un 8,7% superior al del mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La rentabilidad anualizada (ROTE, por sus siglas en inglés) de Ibercaja mejoró hasta el 13,3% a cierre de septiembre, 50 puntos básicos por encima de la de un año atrás. "La entidad continúa mostrando un sólido desempeño comercial y financiero en un contexto de razonable vigor de la actividad económica en España y un entorno caracterizado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados", ha destacado la compañía.

Al mismo tiempo, la entidad financiera ha resaltado que el volumen de negocio superó los 113.800 millones de euros hasta el noveno mes del año, un 4,3% más que doce meses atrás, sustentado "tanto en la fortaleza de los recursos de clientes como en la aceleración de la actividad crediticia".

De su lado, la tasa de mora cayó 23 puntos básicos y se situó en el 1,2%; y el saldo de los activos improductivos se redujo un 23% respecto al cierre del septiembre de 2025, hasta los 489 millones de euros. Asimismo, Ibercaja elevó sus niveles de solvencia, con una ratio de capital CET1 'fully loaded' estable en el 14,1% y una total del 18,2%.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Los recursos minoristas aumentaron un 3,9% interanual hasta los 82.596 millones. De esa cifra, los depósitos de la clientela crecieron un 0,8% interanual, hasta los 35.614 millones, apoyado en el incremento de los depósitos a la vista, que avanzan un 2,2%, fruto de la contención del coste de los depósitos a plazo.

Por su parte, la gestión de activos y seguros de vida alcanzó los 46.981 millones, un 6,4% más que a cierre de septiembre de 2025. El volumen gestionado de los fondos de inversión creció un 7,7% en los últimos 12 meses, alcanzando un saldo de 31.425 millones a 30 de septiembre.

En cuanto a la actividad crediticia, esta continuó con su evolución positiva y el crédito normal alcanzó un saldo de 31.238 millones de euros, un 5,4% más que en septiembre de 2025, impulsado por la aceleración del crédito concedido a empresas no inmobiliarias y por la positiva evolución de las formalizaciones, que crecen un 10,3% interanual.

En este sentido, el principal motor de crecimiento volvió a ser la financiación a empresas no inmobiliarias, cuyo saldo aumentó un 8,8%, hasta los 8.362 millones de euros. Esta evolución se apoyó "en el crecimiento de las nuevas formalizaciones, un 9,1%; del negocio de circulante, que avanza un 6,0%; y del mayor grado de disposición de las cuentas de crédito", tal y como ha remarcado la firma.

Asimismo, la cartera hipotecaria se alzó hasta los 18.543 millones de euros, un 3,6% más que a cierre del tercer trimestre de 2025, gracias "al positivo comportamiento de las nuevas formalizaciones y a la moderación de amortizaciones y cancelaciones anticipadas". De su lado, el crédito al consumo y otros segmentos de financiación a particulares se incrementó un 7,3% interanual, respaldado por la financiación de vehículos y las operaciones en punto de venta, segmento que el Banco impulsa en el marco del actual Plan Estratégico.

Respecto a la actividad de seguros de riesgo, el banco aragonés ha indicado que aumentó un 4,4% respecto a los mismos meses del año anterior. El desempeño, según Ibercaja, se debió principalmente a la favorable evolución de los seguros de no vida, cuya cartera se elevó un 5,8%, destacando la rama de autos, que creció un 10% respecto al 6,1% de media del sector; y la de salud, con un avance del 8,7% frente al 7,1% de la media.

De este modo, la contribución de esta actividad al margen bruto aumentó hasta los 88 millones de euros y supusó el 8,5% del total de los ingresos recurrentes del periodo.

LOS INGRESOS TOTALES SUPERAN LOS 1.000 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE

Los ingresos recurrentes sumaron 1.043 millones de euros, un 11% más que los obtenidos entre enero y septiembre de 2025. Este avance se explica por el crecimiento del margen de intereses, que aumentó un 14,6% interanual hasta los 537 millones de euros, y por la positiva evolución de las comisiones, que se aupó en estos nueve meses un 9% interanual, hasta los 410 millones de euros. Así, el margen bruto --el total de ingresos-- subió hasta los 1.083 millones de euros, un 9,9% más.

Por otro lado, los gastos de explotación aumentaron un 9% interanual debido al incremento de los costes de personal, que crecieron un 8,3% sobre septiembre de 2025. Este mayor coste de personal se deriva del aumento de la plantilla media en los últimos doce meses (132 empleados), la aplicación del Convenio Colectivo y el gasto extraordinario de 7 millones de euros por el pago realizado a la plantilla con motivo del 150 aniversario de la Entidad, que fue abonado el 28 de mayo. Excluyendo este coste, el alza de los gastos de personal se moderaría al 7,7% interanual.

En el tercer trimestre estanco, los ingresos recurrentes alcanzan los 365 millones de euros, el mayor volumen contabilizado en un solo trimestre de la historia de la Entidad, que representa un 15,6% más que el del tercer trimestre del año anterior y un 5,0% más que el segundo trimestre de 2026. Así, las ganancias de Ibercaja entre progresaron hasta los 110 millones de euros entre julio y septiembre, un 22% más que en el mismo periodo el año anterior.