El Ibex 35 conquista los 17.800 puntos tras subir un 0,87%, con el petróleo en 104 dólares

Archivo - Vista de un reloj en el Palacio de la Bolsa. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este jueves con un avance del 0,87%, hasta situarse en los 17.809,20 euros, en una jornada marcada de nuevo por los resultados empresariales y la situación en Oriente Próximo, que ha situado el precio del crudo en los 104 dólares el barril.

Así, el precio del petróleo Brent --de referencia en Europa-- cotizaba al cierre de la sesión en los 104,94 dólares, un 0,66% menos, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) --de referencia en EEUU-- se negociaba sobre los 100,80 dólares después de caer un 0,22%.

De su lado, la referencia para el 'Viejo Continente' para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situaba en los 47,60 euros por megavatio hora, un 1,45% más

Las negociaciones entre Estados Unidos (EEUU) e Irán para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero entre ambos países permanecen estancadas. El presidente de EEUU, Donald Trump, se encuentra ahora de visita institucional en China, con la que prevé establecer un "futuro fantástico".

Durante el viaje, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a cuestionar la utilidad de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) para Washington, después de poner como ejemplo el veto "atroz" de España al uso de las bases militares para lanzar el ataque militar contra Irán.

En cuanto a la situación en el Estrecho de Ormuz --ruta marítima por la que circulaba una quinta parte del petróleo mundial-- un buque japonés ha logrado cruzar el enclave y salir de aguas del golfo Pérsico, en medio de las restricciones al tránsito en la vía.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha revelado que visitó Emiratos Árabes Unidos y se reunió con el presidente del país, Mohammed bin Zayeb, en "plena" ofensiva contra Irán.

En respuesta, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido a última hora de este miércoles que "quienes se alíen con Israel para sembrar la división deberán rendir cuentas", en un mensaje en el que mantiene que Teherán ya conocía "hace tiempo" la visita.

La jornada también está influida por el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping. Sobre esta cuestión, los analistas de Renta 4 señalan que "el foco de interés estará en si hay acuerdos concretos positivos (comunicado conjunto sobre Ormuz o compromiso chino de presión sobre Irán, renovación de la tregua comercial y distensión en semiconductores y tierras raras) o, por el contrario, si se intensifican las diferencias entre las dos mayores potencias mundiales".

En el plano 'macro', el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el Índice de Precios de Consumo (IPC) recortó dos décimas su tasa interanual en abril, hasta el 3,2%, gracias al menor coste de la electricidad y pese a la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

En el plano empresarial, antes de la apertura de las Bolsas, Telefónica ha informado de que ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Latinoamérica, y ha confirmado sus previsiones para 2026.

Por su parte, Ezentis ha indicado que obtuvo unos ingresos de 10 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 121% superior a la del mismo periodo de 2025, lo que supone más del doble que los 4,5 millones del año pasado.

En este contexto, Telefónica encabezó las subidas (+5,79%), seguido de Grifols (+4,27%), ACS (+3,55%), Cellnex (+2,28%) y CaixaBank (+2,24%). De su lado, IAG lideró los descensos (-1,57%), seguido de Puig (-1,32%), Repsol (-0,76%), Rovi (-0,75%) y Fluidra (-0,54%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente ha cerrado la jornada bursátil con signo positivo: el británico FTSE 100 avanzó un 0,36%, el francés Cac 40 un 0,93%, el alemán Dax un 1,32%, el italiano FTSE MIB un 1,15% y el Euro Stoxx 50 un 1,26%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street cotizaba en 'verde': el Dow Jones remontaba un 0,90%, el S&P 500 un 0,87% y el Nasdaq, índice especializado en valores tecnológicos, un 1,07%.

Por otra parte, el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,4861% al cierre de la sesión de los parqués europeos, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del estado de Alemania con igual plazo de vencimiento, hasta los 41,35 puntos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,30% frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1676 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominado 'refugio' en situaciones de alta volatilidad, el precio de la onza de oro descendía un 0,39%, hasta situarse en los 4.688 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, repuntaba un 2,66% hasta los 80,934 dólares.