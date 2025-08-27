El Ibex 35 pierde un 0,6% al cierre y se aleja de los 15.100 enteros, a la espera de Nvidia

Estado de la bolsa de Madrid, a 28 de julio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha caído un 0,65% al cierre de la sesión de este miércoles, lo que le ha situado en los 15.020,9 enteros, a la espera de conocer los resultados de Nvidia que se publicarán con los mercados estadounidenses ya cerrados.

"Veremos si son capaces de dar más recorrido a las subidas de agosto de las bolsas en función de la confianza que arrojen respecto a la IA y pendientes de la rivalidad entre EEUU y China en este campo", explican desde Renta 4.

La jornada de hoy también viene marcada por las últimas decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: desde la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, a las advertencias a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de "una guerra económica" si no accede a un alto el fuego en Ucrania, con consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.

Al mismo tiempo, los aranceles del 50% impuestos por Trump a algunos productos importados de India han entrado este miércoles en vigor, en lo que pretende ser una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso.

El presidente de EEUU también ha amenazado a China con aranceles del 200% si no vuelve a permitir la exportación de imanes de tierras raras hacia EEUU, después de paralizar gran parte de este comercio el pasado mes de abril.

En Europa los inversores también están pendientes a la nueva crisis del gobierno del primer ministro francés, François Bayrou, quien se someterá a una moción de confianza para el 8 de septiembre tras no conseguir los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos del país galo para 2026. Estas cuentas, según señalan los analistas de Renta 4, prevén un recorte del gasto de unos 44.000 millones de euros, supresión de festivos y congelación del gasto social.

Los expertos no descartan una caída del gobierno francés y que vuelva a producir un bloqueo institucional en un contexto de "elevada fragmentación" de la Asamblea Nacional que llevaría a unas elecciones legislativas anticipadas.

Al cierre, la mayor revalorización del Ibex 35 ha sido el de Solaria, que se ha disparado un 8,29% por el respaldo de los analistas a su apuesta por los 'data centers'. Los analistas de XTB destacan que este 'rally' de Solaria también tiene detrás la entrada a finales de julio de un gran inversor, Stoneshield Capital.

Tras la empresa de renovables se situado Acciona Energía (+2,15%), Puig (+1,70%), Enagás (+1,47%), Redeia (+0,84%), Amadeus (+0,83%) y Ferrovial (+0,58%).

Por el lado de los descensos, la banca ha lastrado al Ibex 35: CaixaBank ha sido el 'farolillo rojo' de la sesión con una caída del 2,43%, seguido por Bankinter (-2,15%), BBVA (-1,99%), ArcelorMittal (-1,83%), Unicaja (-1,74%), IAG (-1,74%) y Sabadell (-1,66%), valor este último que hoy ya ha cotizado sin derecho a percibir el dividendo que pagará el próximo 29 de agosto.

Desde XTB achacan la caída de la banca a la situación de inestabilidad que se está produciendo en Francia. Aunque hoy el CAC 40 de París, principal selectivo francés, ha conseguido un alza del 0,44% --tras caer ayer un 1,70%--, los expertos señalan que la situación política de Francia "afecta también a los bancos europeos, ya que el euro se percibe como más vulnerable".

Más allá de París, el resto de índices europeos también han cerrado con caídas: Londres ha perdido un 0,11%, mientras que Fráncfort se ha dejado un 0,65% en la sesión y Milán, un 0,72%.

Por otro lado, el precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se impulsaba un 0,54%, hasta situarse en los 67,58 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 0,73%, hasta los 63,72 dólares.

Este jueves Bank of America ha publicado sus previsiones sobre la evolución del precio del barril de Brent señalando la posibilidad de que llegue a los 57 dólares como consecuencia de un superávit de suministro de petróleo y una caída en el crecimiento de la demanda mundial de petróleo.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1611 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se relajaba hasta el 3,318%, mientras que la prima de riesgo se mantenía en los 59 puntos básicos.

Por último, el bitcoin conseguía hoy una revalorización del 1,70% al cierre en Europa, impulsándose hasta los 112.006 dólares por unidad. De esta forma, la criptodivisa se recupera de las caídas de las últimas sesiones y que le llevaron a retroceder por debajo de los 110.000 dólares.