El Ibex 35 sube un 0,3% al cierre y salva los 15.000 enteros

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha conseguido una subida del 0,34% al cierre de la sesión, lo que le ha llevado finalmente a consolidarse por encima de los 15.000 enteros, tras haber perdido esa cota durante algunos momentos de la jornada.

Los inversores han reaccionado hoy a las cuentas del segundo trimestre fiscal que publicó ayer Nvdia, con los mercados americanos europeos ya cerrados.

El fabricante de microprocesadores logró un beneficio neto de 26.422 millones de dólares (22.696 millones de euros), lo que supone incrementar en un 59,2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior. Igualmente, los ingresos sumaron entre mayo y julio un total de 46.743 millones de dólares (40.152 millones de euros), un 55,6% más que un año antes y un 6% respecto de los primeros tres meses de su ejercicio, superando así ligeramente las expectativas de la compañía para el trimestre.

A pesar de estas cuentas, las acciones de Nvidia cotizaban hoy con una caída del 1,47%, puesto que no han satisfecho las elevadas expectativas de los inversores.

En este sentido, los analistas de Renta 4 explican, en concreto, que las cuentas han decepcionado "ligeramente" en cuanto a las previsiones de ventas frente a unas estimaciones "muy optimistas", especialmente para el negocio de centros de datos.

"Aun así, su consejero delegado sigue esperando una demanda alta, aunque con cierta desaceleración después del boom de gasto en IA de los últimos dos años. El principal punto negativo sigue siendo la incertidumbre sobre las ventas de chips H20 a China, que siguen bloqueadas por temas geopolíticos, aunque se espera que se reanuden a cambio de un 15% de los ingresos para el gobierno estadounidense", detallan.

Entre las referencias de este jueves destaca la primera revisión del dato del PIB de EEUU del segundo trimestre. Entre abril y junio la economía estadounidense experimentó un crecimiento del 0,8% frente a los primeros tres meses de 2025, cuando se contrajo un 0,1%

"El aumento del PIB real en el segundo trimestre fue producto, principalmente, de una disminución de las importaciones, que se restan del cálculo del PIB, y del incremento del consumo. Estos movimientos se vieron parcialmente compensados por la caída de la inversión y las exportaciones", ha explicado la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio.

Por otro lado, las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron la semana pasada un total de 229.000 solicitudes, lo que supone una bajada de 5.000 personas respecto de la cifra anterior.

Los mercados están también pendientes a la evolución política en Europa, especialmente en Francia y Países Bajos, donde próximamente se realizarán mociones de confianza a sus respectivos gobiernos.

Además, la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, ha demandado al presidente de EEUU, Donald Trump, después de que este la destituyese de su cargo por una supuesta falsificación de documentos en distintas solicitudes de hipotecas.

Con este entorno de fondo, Santander ha sido el valor alcista de la sesión al impulsarse un 2,13%. Le han seguido Solaria (+1,72%), Rovi (+1,48%), Puig (+1,42%) e Indra (+0,94%). Por detrás, los mayores descensos se los han anotado Telefónica (-0,89%), Endesa (-0,87%), Colonial (-0,87%), Enagás (-0,84%) y Logista (-0,74%).

Por otro lado, las principales plazas bursátiles del Viejo Continente han finalizado la jornada con signo mixto: Fráncfort ha recortado un 0,03% y Londres, un 0,42%, al tiempo que París se ha revalorizado un 0,24% y Milán, un 0,23%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, retrocedía un 0,68% hasta situarse en los 67,59 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía un 0,97%, hasta los 63,53 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1673 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se mantenía plano en el 3,292%, con la prima de riesgo se mantenía en los 61 puntos básicos.