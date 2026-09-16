El Ibex 35 sube un 0,6% en la apertura, a la espera de la Fed y con el petróleo bajando a 107 dólares

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este miércoles con una subida del 0,59% que le ha llevado a situarse en los 19.671,7 puntos, superando la cota de los 19.500 enteros que logró retener el martes.

Los mercados seguirán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo, así como de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) que, según el consenso de los analistas, acometerá una subida de 25 puntos básicos ante los sostenidos datos de inflación en el país norteamericano y con un Kevin Warsh convencido de mantener a raya los precios.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este martes que la guerra de Irán "entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", introduciendo así un nuevo matiz sobre la afirmación del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de que el conflicto terminará "justo después" de las elecciones de medio mandato estadounidenses --las 'midterms'--, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

"No podemos predecir el futuro, pero creo que el presidente está en lo cierto al decir que esto entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", ha respondido Vance en una entrevista con el diario en línea New York Post, en alusión al calendario esbozado por Trump, que situó el fin de la guerra "justo después" de las 'midterms' o incluso antes.

EL BRENT CAE UN 1,1%

Ante esta coyuntura en Oriente Próximo, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía un 1,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 107,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba un 1,5%, hasta los 104,2 dólares por barril.

En el terreno empresarial, Grenergy ha informado, antes de la apertura del mercado, de que obtuvo un beneficio neto de 74 millones de euros en el primer semestre del año, cifra que multiplica por más de dos (+112%) las ganancias de 35 millones de euros registradas en el mismo periodo de 2025.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este miércoles en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Amadeus (+2,8%), ACS (+1,8%), Aena (+1,4%) y Unicaja (+1,2%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Telefónica (-0,6%), Cellnex (-0,5%), Puig (-0,3%) y Logista (-0,52%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas inauguraban la jornada con signo positivo. Mientras Milán subía un 0,5%, Francfort y París crecía un 0,3%, y Londres se alzaba un 0,4%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1548 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años desescalaba hasta el 4,004%.