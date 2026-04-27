El Ibex 35 termina plano la sesión (+0,01%) y roza los 17.700 puntos, con el crudo en 108 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la jornada bursátil de este lunes sin apenas movimientos tras subir un 0,01%, hasta situarse en los 17.692,90 dólares, en una jornada marcada de nuevo por los precios del petróleo, que ya se ubica en los 108 dólares por barril.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía al cierre de la sesión de las Bolsas del Viejo Continente un 3,34%, hasta los 108,83 dólares, mientras que West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), se negociaba sobre los 96,56%, con un avance del 2,30%.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TTF, de referencia en Europa, retrocedía un 1,48%, hasta los 44,20 euros por megavatio hora.

Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra --de momento se mantiene el alto el fuego-- y para desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, ruta marítima por la que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

El Ejército de EEUU ha cifrado este domingo en 38 los buques a los cuales ha dado orden de dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes" en el estratégico estrecho de Ormuz, una actuación calificada por Irán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambos países.

Cabe señalar que ya han pasado alrededor de dos semanas desde que Washington impusiera el cierre perimetral del enclave estratégico, dejando la zona completamente bloqueada a la navegación.

Asimismo, EEUU ha impuesto un bloqueo en su salida al Golfo Pérsico que incluye el despliegue de tres portaaviones, una medida sin precedentes en más de 20 años, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003.

En el terreno empresarial español, el gestor aeroportuario Aena retribuye este lunes a sus accionistas con un dividendo único de 1,09 euros brutos por acción con cargo a los resultados del año 2025.

De su lado, la aseguradora Línea Directa ha informado en la presente jornada de que obtuvo un beneficio neto de 23,4 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,3% más que en mismo periodo del ejercicio anterior, tras elevar su número de clientes y crecer en ingresos en todas las líneas de negocio, superando por primera vez en su historia los 300 millones en ingresos en un trimestre.

EL DESPLOME DE TUBOS REUNIDOS EN EL CONTINUO

En paralelo, las acciones de Tubos Reunidos han caído un 37,50%, hasta los 0,14 euros por título, ante la posibilidad de una entrada en concurso de acreedores de la compañía. La compañía trasladó este lunes al comité de empresa que no hay una decisión tomada respecto a una posible entrada en concurso de acreedores, aunque es uno de los escenarios en los que está trabajando entre las distintas opciones y, para ello, contrató hace tiempo al despacho Uría Menéndez.

Además del conflicto en Oriente Próximo, los inversores estarán pendientes esta semana de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves, 30 de abril. Varios miembros de la institución muestran su apuesta por que la entidad no modifique los tipos de interés ante unos efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo todavía inciertos, por lo que la autoridad comunitaria podría tomar la decisión de esperar para determinar con mayor precisión el rumbo de su política monetaria.

En cuanto a la política monetaria estadounidense, el director de estrategias de mercados de capitales de Tikehau Capital, Raphaël Thuin, señaló que la Fed "se encuentra en una posición difícil y se espera que mantenga una política restrictiva". "Una bajada de tipos es posible a finales de 2026 si la inflación se modera claramente", añadió.

Por su parte, los analistas de Ebury afirman que "queda prácticamente descartada cualquier subida de tipos por parte del BCE esta semana".

En este contexto, los mayores ascensos al cierre de la sesión en el Ibex 35 se los anotaron Indra (+5,03%), Acciona Energía (+2,82%), Solaria (+2,55%), Acciona (+2,11%), Repsol (+1,58%) y Unicaja (+1,05%). De su lado, Telefónica encabezó los recortes (-2,01%), seguido de Ferrovial (-1,67%), ACS (-1,31%), Aena (-1,07%), Cellnex (-1,01%), Endesa (-0,94%) e Inditex (-0,84%).

El resto de las principales Bolsas europeas finalizaron la jornada bursátil en 'rojo': el británico FTSE 100 descendió un 0,56%, el francés Cac 40 un 0,19%, el alemán Dax 30 un 0,19%, el italiano FTSE MIB terminó plano (+0,02%) y el Euro Stoxx 50 retrocedió un 0,39%.

Respecto al mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años escalaba hasta el 3,488%, llevando la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado alemán con igual vencimiento-- a los 46,09 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones frente al dólar (+0,11%) y se intercambiaba a 1,1735 'billetes verdes'.

En el terreno de los activos denominado 'refugio' en momentos de alta volatilidad, el precio de la onza de oro se reducía en un 0,97%, hasta los 4.963 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, retrocedía un 1,30% hasta situarse en los 77.035 dólares.