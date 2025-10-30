ING ganó un 6% menos hasta septiembre, pero eleva previsiones y repartirá 1.600 millones a los accionistas

Archivo - Fachada del banco ING, a 3 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). La banca española ha logrado una rentabilidad del 13,8% en el segundo trimestre del año, casi un 1% más que en el primero, que alcanzó el 12,28%, y la cifra más alt - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

ING Group obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.917 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un descenso del 6,1% en comparación con el resultado de la 'entidad naranja' en el mismo periodo del año anterior, según informó el banco, que ha revisado al alza sus previsiones anuales y anunciado la distribución de 1.600 millones de euros para los accionistas entre dividendos y recompra de acciones.

La cifra de negocio del banco neerlandés hasta septiembre se situó en 17.237 millones de euros, un 0,2% más que un año antes, a pesar del retroceso del 4,2% de los ingresos por intereses netos, hasta 10.863 millones, mientras que los vinculados con las comisiones aumentaron un 12,4%, hasta 3.381 millones, y las inversiones reportaron 114 millones, un 52% más.

Hasta septiembre, las provisiones de ING Group sumaron 938 millones de euros, un incremento del 4,8% respecto de un año antes, incluyendo una reducción del 3% en el tercer trimestre, hasta 326 millones.

De su lado, los costes regulatorios contabilizados en los nueve primeros meses del año disminuyeron un 5,2%, hasta 506 millones, con una bajada del 23,9% entre julio y septiembre, hasta 67 millones.

En el tercer trimestre, ING Group obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.787 millones de euros, un 4,9% menos que entre julio y septiembre de 2024, mientras que los ingresos del banco en el periodo disminuyeron un 0,2% interanual, hasta 5.898 millones.

Entre julio y septiembre, los ingresos por intereses netos crecieron un 0,4%, hasta 3.705 millones, mientras que los ingresos por comisiones aumentaron un 15,5%, hasta 1.165 millones, y las inversiones un 26,9%, hasta 66 millones.

Al cierre del tercer trimestre, la ratio de capital de máxima calidad CET1 era del 13,4%, frente al 13,3% del segundo trimestre, aunque por debajo del 14,3% del año pasado.

"ING ha tenido un sólido tercer trimestre de 2025", resumió Steven van Rijswijk, consejero delegado de ING, destacando que el negocio de banca minorista captó casi 200.000 clientes principales de banca móvil y 1,1 millones respecto de un año antes, lo que se ajusta al objetivo de crecimiento de 1 millón de clientes principales de banca móvil al año, con un aumento "especialmente fuerte en Alemania, España, Italia y Rumanía".

"Hemos ajustado nuestro objetivo de ratio de capital CET1 a cerca del 13% para hacer frente a las mayores necesidades de capital previstas", añadió el ejecutivo.

DISTRIBUCIÓN DE 1.600 MILLONES.

De cara al conjunto de 2025, la entidad neerlandesa ha elevado su previsión de ingresos totales a aproximadamente 22.800 millones de euros debido al crecimiento del volumen y un aumento esperado de los ingresos por comisiones superior al 10%.

Asimismo, ING prevé que los gastos operativos totales, incluidos los gastos extraordinarios registrados en los primeros nueve meses de 2025, se sitúen en el extremo inferior del rango de 12.500 a 12.700 millones de euros.

Además, la entidad ha revisado al alza su previsión de rentabilidad sobre recursos propios para el ejercicio 2025, desde aproximadamente el 12,5% a más del 12,5%.

Por otro lado, tras la finalización en octubre del programa de recompra de acciones anunciado el pasado 2 de mayo, cuyo importe ascendió a 2.000 millones de euros, ING ha anunciado una nueva distribución para sus accionistas por un importe máximo de 1.600 millones de euros.

Este reparto consistirá en un programa de recompra de acciones por un importe máximo total de 1.100 millones y un pago en efectivo de 500 millones de euros.

El objetivo del reparto es acercar la ratio CET1 al objetivo de aproximadamente el 13% desde el 13,4% actual, que supera el requisito de CET1 del 10,95%.

"Se prevé que el reparto tenga un impacto pro forma de aproximadamente 48 puntos básicos en nuestro ratio CET1", ha explicado el banco, añadiendo que el programa de recompra de acciones comenzará este jueves y finalizará, como máximo, el 27 de abril de 2026, mientras que el pago de los 500 millones de euros se realizará el 15 de enero de 2026.