La JUR rebaja ligeramente los requisitos del 'colchón anticrisis' para Cajamar

MADRID 26 Feb.

La Junta Única de Resolución (JUR) ha reducido ligeramente los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) que Cajamar debe cumplir desde este jueves, según ha informado la propia entidad en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Los requisitos MREL son el 'colchón anticrisis' que tienen que mantener los bancos y que se usaría en caso de problemas para evitar que en la resolución de un banco haya que usar fondos públicos, de forma que las pérdidas sean absorbidas por acreedores y accionistas.

En concreto, el Banco de Crédito Social Cooperativo (BCC), entidad de cabecera del Grupo Cajamar, tiene que alcanzar desde hoy un requisito mínimo de MREL del 19,90% del total de su exposición al riesgo --sin incluir el capital dedicado a cubrir el requisito de colchón combinado, del 3,03% TREA-- y del 5,32% del total de su exposición al riesgo.

Están ligeramente por debajo de los requisitos del 20,01% y del 5,35% que se le comunicaron en febrero de 2025 y que debía cumplir desde el 26 de febrero de 2025. Además, la nueva decisión no incluye ningún requisito de subordinación.

El requerimiento de MREL determinado por la JUR concuerda con las previsiones de Cajamar y su consecución está contemplada en sus planes de financiación, siendo ya en la actualidad los niveles de MREL de la entidad superiores a los exigidos.